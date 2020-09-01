Сын Цоя попросил Путина запретить фильм «Цой»

В обращении от лица наследников лидера группы «Кино» фильм назван «пошлым зрелищем», которое нарушает их права. Авторы письма просят Путина «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом. Такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями».

По словам наследников музыканта, ни они, ни участники группы «Кино» не давали создателям фильма «Цой» согласие на использование имени и изображения Виктора Цоя. Наследники Цоя просят «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда.

Александр - единственный сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя и его жены Марианны Цой. Также он единственный, кто деятельно зарабатывает на имени отца - ведет проект «Симфоническое кино» на основе песен Виктора Цоя, и является правообладателем всех песен.

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Цой, комментируя информацию о письме с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя, рассказал, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем.

«Как я могу быть против фильма, если я его не видел? Может быть, там замечательный фильм. Понимаете, мы сейчас так не глядя начинаем обсуждать, а сначала нужно хоть краем глаза его увидеть, а потом уже рассуждать», - заявил Цой РИА Новости.

Роберт Цой добавил, что ему неизвестны подробности фильма, и не направлял никаких писем с просьбой о запрете фильма.

«В самом начале, года два назад, когда режиссер только приступал к фильму, он советовался, обсуждал, как и что, разрешение спрашивал. Я ему сказал, что я не могу запретить, пусть снимает», - пояснил Цой.

Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Песен Цоя в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов.