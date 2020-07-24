Тейлор Свифт дропнула новый альбом «Folklore» и клип

О релизе стало известно накануне из нескольких постов артистки в инстаграме.

- Большая часть того, что я планировала на это лето, в итоге не случилась, но есть кое-что случившееся, чего я не планировала. И это мой восьмой студийный альбом, «folklore». Сюрприз! – написала Тейлор. – До этого года я, наверное, сто раз бы подумала, когда бы выпустить новую музыку, чтобы время было подобрано «идеально», но времена, в которые мы живём, продолжают напоминать мне – ничто не гарантированно. Нутро подсказывает мне, что если ты делаешь что-то, что тебе нравится – тебе надо просто поделиться этим с миром.

«В изоляции мое воображение одичало, и этот альбом - результат, сборник песен и историй, которые текли как поток сознания. Подобрать ручку - это мой способ сбежать в фантазию, историю и память. Я рассказываю эти истории в силу своих способностей со всей любовью, удивлением и прихотями, которые они заслуживают. Теперь решать вам, чтобы передать их другим».

В альбом вошли песни, сочинённые и записанные Свифт в самоизоляции, а в работе над ними приняли участие другие музыканты и коллеги артистки: Аарон Десснер из National выступил соавтором и продюсером 11 треков, а группа Bon Iver помогла сочинить композицию «exile» и записала её вместе с Тейлор. Среди музыкальной команды релиза также значатся музыкант и продюсер Джек Антонофф, а также некто, скрывающийся под именем Уильям Боуэри – поклонники предполагают, что под этим псевдонимом может выступать бойфренд Свифт или её брат. Обычная версия альбома включает 16 песен, а на делюкс-версии также есть бонус-трек под названием «the lakes». Артистка пояснила, что поклонников ждут восемь делюкс-версий CD и восемь – на виниле, каждая будет содержать уникальную обложку, фотографии и оформление. Все они будут доступны для покупки в течение одной недели.



Кадр из клипа

Вместе с альбомом Свифт также опубликовала клип на новую песню «cardigan», режиссёром которого выступила она сама. В ролике артистка в белом платье играет на стареньком пианино, из-под крышки которого начинает исходить магический свет – тогда она погружается в него и оказывается в сказочном лесу, откуда, тоже с помощью пианино, попадает в бушующий на море шторм, а затем – обратно в свой домик, где её ждёт тёплый уютный кардиган, способный её согреть.