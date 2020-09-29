У Юрия Башмета подтвержден коронавирус

На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой, сообщает его пресс-служба.

В связи с болезнью Юрия Башмета, на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО) по городам России 2020 года за дирижерский пульт коллектива встанет Фредди Кадена (Эквадор).



Юрий Башмет

26 сентября Всероссийский юношеский симфонический оркестр дал первый концерт в рамках тура по России в обновленном составе. Оркестр принял участие в праздновании 500-летия города Тулы и исполнил мировую премьеру сочинения Родиона Щедрина «Гимн граду Туле», написанного специально к юбилейной дате столицы русского оружия.

1 октября состоится концерт ВЮСО в Санкт-Петербургой Филармонии, 2 октября – в Казани. Завершится тур оркестра большим концертом 04 октября в одном из лучших концертных залов Москвы – концертном зале «Зарядье».

Турне проходит при поддержке Министерства Культуры РФ и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов.

Кроме того, с 5 по 13 октября пройдет XII Международный музыкальный фестиваль в Ярославле и городах Ярославской области под артистическим руководством Юрия Башмета. В связи с болезнью Башмета на программах с его участием будут играть другие музыканты, кроме того, отменен приезд ряда иностранных артистов - вместо них будут играть российские.

Обновленная программа фестиваля в Ярославле такова:

05 октября

Гала – концерт открытие фестиваля

Э.Григ Прелюд из Сюиты в старинном стиле «Из времен Хольберга»

Ф.Шопен Концерт №1 для фортепиано с оркестром

Солист: Николай Луганский (фортепиано)

П.Сарасате Фантазия «Кармен» для скрипки с оркестром

Солист – Татьяна Самуил (Россия-Бельгия)

А.С.Пушкин «Дон Жуан или Каменный гость»

Музыкально-Поэтическое действо на музыку Л.Боккерини, Х.Турина, П.Локателли, Дж.Тавенера и Р.Воан-Ульямса

Текст читают: Сергей Епишев и Ольга Смирнова

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Художественный руководитель Юрий Башмет

06 октября

Viva Opera! Viva Italia!

В программе: Г. Доницетти, Дж. Россини, А. Понкьелли, Дж. Верди, Дж. Пуччини

Солисты театра Геликон-оперы: Алексей Исаев, Максим Перебейнос, Юлия Щербакова, Иван Гынгазов, Ирина Рейнард, Георгий Екимов, Елена Михайленко, Игорь Морозов

Режиссер: Илья Ильин

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер Валерий Кирьянов

07 октября

«Ч+Ч»

Специальный проект к юбилеям П.И. Чайковского и А.П. Чехова

Актеры: Сергей Гармаш и Дарья Белоусова

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Художественный руководитель Юрий Башмет

08 октября

Искусство духовых инструментов «от Баха до Гершвина»

Владислав Лаврик и

New Life Brass им. Т. Докшицера

Евгений Гурьев (труба)

Максим Штода (труба)

Владимир Мезенцев (валторна)

Яков Брагин (тромбон)

Максим Макушев (туба)

09 октября

Л.В. Бетховен Увертюра «Кориолан»

Л.В. Бетховен Концерт №3 для фортепиано с оркестром

Солист: Михаил Плетнев

И. Брамс Симфония №2

Российский Национальный Оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев

Дирижер: Михаил Татарников

10 октября

Вечер Барокко

Макс Эммануэль Ченчич (контратенор)

Ансамбль Pratum Integrum

Художественный руководитель: Павел Сербин

Концертмейстер ансамбля: Сергей Фильченко

Ф.С.Джеминиани (1687-1762) Кончерто Гроссо ми-минор H.75 op.3

Antonio Vivaldi Orlando Furioso: Sol da te (Ruggiero)

Hasse Irene: Nella tomba eterno oblio (Niceforo)

Д.Скарлатти (1685-1757) – Ч.Ависон (1709-1770) Кончерто гроссо d-moll

Händel Orlando: Gia l’ebro mio ciglio (Orlando)

Händel Orlando: Fammi combattere (Orlando)

Nicola Porpora Carlo il calvo: Quando s’oscura il cielo (Lottario)

Händel Orlando: Cielo se tu consenti (Orlando)

Г.Ф.Телеманн (1686-1767) Кончерто Гроссо Соль-мажор TWV 52:G1

Hasse Irene: Da qual astro (Niceforo)

Porpora Filandro: D’esser già parmi quell’arboscello (Filandro)

12 октября

КЗЦ «Миллениум»

I've got a rhythm!

Джаз в моем сердце

Вадим Эйленкриг и Эйленкриг Crew

Государственный симфонический оркестра «Новая Россия»

13 октября

Гала – концерт закрытие фестиваля

Д.Шостакович «Праздничная увертюра»

Р.Глиэр Концерт для арфы с оркестром (1 часть)

Солистка – Валентина Борисова

С.Прокофьев Концерт № 1 для скрипки с оркестром

Солистка – Е Юн Чой (Южная Корея – Германия)

А.Хачатурян «Большое Адажио» из балета «Спартак»

Г.Гасанов Концерт для ф-но с оркестром (1 часть)

Солистка - Ксения Башмет

С. Прокофьев Мертвое поле из музыки к кинофильму «Александр Невский

С. Рахманинов Вешние воды

Г. Свиридов Зимняя дорога

Г. Свиридов О Родина, счастливый и неисходный час

Солистка – Екатерина Губанова

А.Петров Увертюра к кинофильму «Укрощение огня»

Солисты: Екатерина Губанова, Е Юн Чой, Ксения Башмет и Валентина Борисова

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер: Юрий Башмет

Дополнительные проекты:

Академия Барокко

Духовая академия

05 и 06 октября - Школа журналистов

Выставка, посвященная Юбилеям П.И. Чайковского и А.П. Чехова

Концерты в городах Ярославской области