В день рождения Арбениной вышел альбом «О2»

Альбом «О2» вышел сразу в двух версиях - обычной и делюкс, включающей рассказы Дианы Арбениной о каждом треке.

«Бывают альбомы с удачными песнями. Мы помним их названия, а вот саму пластинку – нет. «О2» – совершенно другая история, - говорится в пресс-релизе. - Новый альбом группы «Ночные Снайперы» идеально слушать целиком и так же воспринимать. Баллады о любви, чувственности, доведенные до совершенства. Рок-н-ролл умеет и должен быть современным, оставаясь традиционным. Быть молодым и мудрым. А главное – свободным. Дерзость, отчаянная жажда свободы действия и влюбленность в каждую секунду нашей быстротечной жизни. Немного артистов могут с легкостью покорять прокуренный бар с тонущей в бокале тоской и пульсирующий тестостероном танцпол. Диане Арбениной это удается. Каждое произведение призывает к действию. Можно нарезать круги по МКАДу, размазывая слезы по щекам, можно нестись в Питер с ведром пионов на заднем сидении. Одновременно нервные и лиричные «Камень» и «Секунду назад» - капля нежности в суете городов. «Казино», «Гопник» и «Авиарежим» поднимут стадион на цыпочки и бросят циников к самому краю сцены. Драматичный «Мароккеш-Марокко» с ориентальным гитарным соло Петра Чернявского, прерывающим речитатив клавишных. Кстати, пожалуй, впервые в современной музыкальной истории в пластинку вошло сразу две полноценных, самостоятельных и очень разных аранжировки песни - Диана Арбенина сочла единственно возможным сделать именно так, трек носит название «Марракеш-Марокко». Жесткая «Переживем», где припев сразу расставляет все точки над «и» и наглядно демонстрирует, кто есть кто в нынешнем роке. «Кислород»- прозрачен как ручей и переводит вектор драмы в легкий танец надежды на счастье. «Эксперимент» - кинематографичный пассаж о верности. Каждое произведение – маленький фильм. Этот альбом еще раз напоминает, что любовь – это действие. Свобода – в нас. А сила – в движении».

Диана Арбенина рассказывает о записи альбома:

«Альбом появился на фоне абсолютного вакуума, что случился со всеми нами весной. Мы, конечно, в первую очередь концертирующая группа. И я «спровоцировала» его рождение куда раньше, чем планировалась изначально, так как пластинка «Невыносимая легкость бытия» вышла ровно год назад. Но новый материал зрел, и в результате мы в достаточно рекордные сроки выпускаем следующий альбом, по моему внутреннему ощущению, очень цельный и наполненный. Его доминанта - свободное, широкое небо, такое же белое, как моя рубашка, наполненное добротой, радостью и желанием жить не формально, а по-настоящему и осознанно. Работа над «О2» велась в нашей снайперской студии. Есть несколько песен с привлеченными музыкантами и аранжировщиками – Юрой Хусточкой, Александром «Львом» Коноваловым. Но основная часть, разумеется, снайперская. У нас отличный коллектив, барабанщик Саша Аверьянов – всегда первым присылает наброски в начале процесса аранжировки, я им очарована, конечно. Дэн Жданов, несомненно, вырос во владении гитарой, и то, что вы слышите на альбоме, сыграно и им и сыграно потрясающе. И отдельно хочу сказать про Сергея Макарова, нашего басиста, и в данном случае идеолога альбома – это, по сути, его альбом, здесь он невероятно раскрылся. Одно удовольствие наблюдать, как в его руках рождается такая картинка песни, до которой я бы никогда не додумалась».

О предстоящей презентации альбома Диана Арбенина рассказала так:

«Этот альбом, мне кажется, демонстрирует, что мы взрослая классная группа, готовая к большому объему и музыки, и людей, и концертов – и когда все восстановится, мы сыграем программу «Кислород» в «ВТБ Арена» 20 февраля и докажем, наверное, в первую очередь самим себе, что мы настоящие музыканты, которые не чувствуют себя полноценными без сцены. Так будет. Я просто это знаю».