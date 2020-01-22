В сеть слили новую песню Леди Гага

Поклонники уверены, что композиция войдет в новый альбом поп-звезды, сообщает Daily Mail.

Пока неясно, это демо или готовая версия, хотя трек подписан как «официальное аудио». Многие уверены, что официальный релиз состоится 7 февраля, ранее об этом писало издание The Sun. Гага информацию об "утечке" никак не прокомментировала.



Lady Gaga

Пользователи активно обсуждают песню в социальных сетях, называя ее чуть ли не "лучшим треком года".

"Теперь Stupid love на репите", — написала @lilacdiiv.

"Гага возвращается с новой музыкой. Мои уши будут спасены", — заявила @ksenntz.

"Ностальгия по 80-м, диско-поп, синтезаторы — все в одной песне. Да, все взволнованы, все расстроены, все хотят Stupid love", — присоединился к обсуждению @fkajack.

Последний альбом Леди Гаги Joanne вышел в 2016 году. После певица решила заняться актерской карьерой, поэтому в течение нескольких лет не выпускала песен.