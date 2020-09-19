Всероссийский юношеский симфонический оркестр - в новом составе

Концерты оркестра пройдут в Туле, Санкт-Петербурге, Казани. Завершится тур большим концертом в одном из лучших концертных залов Москвы – концертном зале «Зарядье» 4 октября.

Оркестр впервые будет выступать в новом составе. Только в августе закончился большой национальный отбор в новый состав коллектива 2020-22 годов. Каждые два года в уникальном коллективе происходит ротация, и в обязательном порядке все юные музыканты проходят отборочные прослушивания. Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусной инфекцией, в этом году в национальном отборе приняли участие более 800 молодых музыкантов из разных городов нашей страны.

По результатам финального этапа отбора, состоявшегося в августе, в новый состав оркестра вошли 161 человек из 26 городов России. Также в связи с большим интересом к проекту была сформирована стажерская группа из 50 юных музыкантов.

«Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже 8 лет назад. И за это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в Церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. А в 2018 году совершил свое первое большое турне по странам Азии: мы посетили Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул», - отметил маэстро Башмет.

По словам Юрия Башмета, Всероссийский юношеский симфонический оркестр – «это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление».

«Ребята, многие из которых впервые оказались в оркестре, вдохновляют своей энергией и искренностью. Сейчас для них оркестр – это не только школа музыки, но и школа жизни. Представьте, ребенок в 13 лет впервые сидит в оркестре, слева кто-то играет, справа... Это еще и школа общения, вежливости. И школа быта. Они переезжают с места на место, их заселяют в отели, им надо встать в пять утра, чтобы в шесть уже выехать, пересесть из поезда в автобус, потом репетиция, концерт...», - рассказывает Юрий Башмет.

В программе тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки, - Симфония № 3 Л.В. Бетховена, Праздничная Увертюра Д. Шостаковича, - так и пьеса, специально написанная по заказу оркестра – «Большая Серенада» Александра Чайковского. Также в исполнении Юрия Башмета уже в качестве солиста прозвучит «Русская Песня» И. Стравинского.

За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.

Партнеры Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2020 года: ФСК ЕЭС и Пепсико.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. В составе оркестра более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 года из более чем 50 городов России. Оркестр формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В конкурсе 2020 года приняло участие более 800 молодых музыкантов.

За время своего существования оркестр выступает с ежегодными концертами в различных городах России, выступал в легендарных концертных залах Европы – Мюзикферайн (Вена), Аудиториум Верди (Милан), Концертгебау (Амстердам), Берлинской филармонии, штаб – квартире ООН в Женеве.

Оркестр принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Совместно с Телеканалом Культура был снят и показан цикл передач на под общим названием «Оркестр Будущего». Концерты оркестра показывались по телеканалу Mezzo. Было снято два документальных фильма о коллективе.

С оркестром выступали многие выдающиеся российские и зарубежные солисты и дирижеры. Оркестр играет огромную роль в выявлении, развитии и поддержке молодых одаренных музыкантов в России. За время своего существования оркестр подготовил большое количество профессиональных музыкантов, которые приумножают традиции русской исполнительской школы во всем мире.

Расписание концертов турне