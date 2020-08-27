Выход фильма «Цой» Учителя перенесен

Ранее предполагалось, что картина выйдет в прокат 3 сентября, сообщил на пресс-конференции режиссер картины Алексей Учитель.

"С фильмом "Цой": 3 сентября мы намечали начать прокат вместе с Sony Pictures (прокатчик картины) и сейчас приняли совместное решение эту дату поменять", - сказал режиссер картины.

Как позже уточнили в пресс-службе Sony Pictures, дата выхода картины еще не определена: "Дата выхода в прокат в России: скоро в кино".



Альбом «Начальник Камчатки»

Одновременно опубликован трейлер фильма.

Картина выходит в прокат через 30 лет после аварии, в которой погиб музыкант. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко. Съёмки картины начались в июле 2019 года. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года, а главным героем станет водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном ДТП.

По словам режиссера, все персонажи фильма являются собирательными образами:

«Марина похожа на Марьяну Спивак. Полина, еще больше похожая на Наталью Разлогову. Сын певца Женя. Продюсер Райзен, похожий на Юрия Айзеншписа. Рика, панк-рокер, в котором сложно не разглядеть лидера группы “Объект насмешек” Рикошета».

Все они оказываются в автобусе, везущем из Риги в Ленинград гроб с телом артиста. В дороге всем им приходится заново пересмотреть свои отношения, решить, как жить дальше. Финальная точка маршрута автобуса — кладбище.

«Действительно, история во многом вымышленная. За исключением того, что у меня был принцип – никакой актер не будет играть Виктора Цоя. Будут только иногда мелькать документальные кадры, которые мы снимали для своих фильмов».