The Weeknd выпустил альбом After Hours

На пластинке, вдохновленной фильмом Мартина Скорсезе 1985 года «После работы» и фильмом «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 14 треков — в том числе Heartless и Blinding Lights, вышедшие синглами еще до официального релиза.

В записи пластинки приняли участие Даниель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin и Кевин Паркер из Tame Impala.



The Weeknd

Певец поделился заглавным синглом с альбома и анонсировал обложку еще в феврале. Тогда же он поведал о названии.

Предыдущий альбом артиста My Dear Melancholy вышел в марте прошлого года.