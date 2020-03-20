The Weeknd выпустил альбом After Hours

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Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил новый полноформатный альбом After Hours (слушать альбом).

На пластинке, вдохновленной фильмом Мартина Скорсезе 1985 года «После работы» и фильмом «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 14 треков — в том числе Heartless и Blinding Lights, вышедшие синглами еще до официального релиза.

В записи пластинки приняли участие Даниель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin и Кевин Паркер из Tame Impala.

The Weeknd
The Weeknd

Певец поделился заглавным синглом с альбома и анонсировал обложку еще в феврале. Тогда же он поведал о названии.

Предыдущий альбом артиста My Dear Melancholy вышел в марте прошлого года.

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