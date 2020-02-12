XIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Сочи

Программа этого грандиозного музыкального события поражает разнообразием жанров, что даёт основание считать его универсальным, представляющим музыку в глобальном ракурсе. Московская программа фестиваля Юрия Башмета завершилась 10 февраля Гала-концертом на сцене БЗК.

С 12 по 23 февраля пройдёт уже XIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Зрители, любители классической музыки и не только, уже хорошо знают программы этого фестиваля и ждут его начала.



Юрий Башмет

Программа XIII Зимнего сочинского фестиваля отличается разнообразием и насыщенностью. Это один из самых значимых культурных форумов нашей страны, руководимый артистическим директором Юрием Башметом. Фестиваль всего лишь за 13 лет своего существования стал главным культурным событием русской зимы. Об этом говорит и программа открывающегося в Сочи 12 февраля Фестиваля-2020.

Фестиваль в Сочи - это не только концертные программы, новые театральные постановки, мастер-классы, это ещё и место, куда съезжаются ведущие мировые звёзды, многочисленные туристы со всего света, ещё и представители мировых СМИ. Таким образом, Сочи, его атмосфера, программы Фестиваля, артистический состав, представители культурных элит разных стран, журналисты, пишущие о культуре, формируют тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

Сочинский фестиваль прекрасно зарекомендовал себя в мировом культурном пространстве, являясь с 2011 года членом Европейской ассоциации фестивалей. В 2017 году Сочинский фестиваль стал членом Международной театральной лиги «Шёлковый путь».

Если определять смысл и высокую миссию Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи, то это, прежде всего, расширение пространства искусства. Заявленная программа поражает мощью и широтой охвата современной музыкальной жизни в мировом культурном пространстве.

"Самое главное, что наш фестиваль не просто живет, но и с каждым годом получает все большие и поддержку, и внимание. Когда в 2014 году фестиваль совпал с Олимпийскими Играми в Сочи, они украсили фестиваль внешне, а фестиваль стал культурной начинкой Игр. Фестиваль переживал различные стадии, но он сразу о себе заявил, причем именно как фестиваль искусств, но основа – классическая музыка. Для меня фестиваль – это особый мир, где каждый концерт должен быть не похож на другой. Где мы должны публику и радовать, и открывать что-то новое. И тогда все почувствуют, даже может быть до конца не осознают, но точно почувствуют, что они присутствуют на совершенно особенном культурном действе", – отметил бессменный художественный руководитель форума, маэстро Юрий Башмет.



Гендиректор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко и Юрий Башмет

Приведем лишь наиболее значимые, по мнению автора, части программы фестиваля.

Стержнем программы была и остается академическая музыка. Три оркестра-резидента – «Солисты Москвы», «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр - выступают на Гала-концертах и участвуют в театральных постановках.

Три музыкально-сценических композиции с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета складываются в контексте фестивальной программы в своеобразный драматический триптих.

Две из этих композиций, по существу – моноспектакли, которые держатся на виртуозной игре выдающихся актеров: Константина Хабенского - в спектакле «Не покидай свою планету», по мотивам Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12 февраля); и Евгения Миронова – в спектакле «Ван Гог. Письма брату» (15 февраля). Дополнит драматическую триаду премьера музыкального спектакля «Сочи. Некурортный роман» в постановке Эдуарда Боякова и Сергея Глазкова, по пьесе Елены Исаевой, с музыкой Кузьмы Бодрова.

Уникальность сочинского зимнего фестиваля - в стремлении объять необъятное, соединить Запад и Восток, Европу и Азию, исполнительские традиции и практики разных стран и школ. Универсализм – ключевое слово; однокоренное с «универсумом», оно воплощает звучащий космос: голоса культур сливаются на фестивале в торжественный хор, символизируя единство человечества.

В этом году впервые на фестивале зазвучит голос Африки: выступления этнического ансамбля Соны Йобартех из Гамбии обещают экзотические звуковые удовольствия и экспрессивные ритмы; Сона признана «Артистом года» 2018 на крупнейшем в Европе фестивале африканского искусства в Вюрцбурге, и много делает для развития музыкального образования в родной стране, основав Гамбийскую Академию музыки и культуры.

«Опера во имя мира» - проект, на котором выступят молодые вокалисты из ЮАР, Аргентины, Германии, России и США. На Гала-концерте певцы объединятся под знаменем итальянского бельканто, а сопроводит выступления оркестр «Новая Россия»; за дирижерский пульт встанет Дмитрий Корчак.

Собственно, программам открывающегося в Сочи XIII Зимнего международного музыкального фестиваля искусств Юрия Башмета была посвящена встреча маэстро с представителями прессы в Башмет-центре на Большой Полянке, которая прошла 06 февраля, предвосхищая предстоящее грандиозное музыкальное событие, значение и масштабы которого только предстоит оценить.

Людмила КРАСНОВА