Юрий Башмет вылечился от коронавируса

Музыкант проходит лечение и чувствует себя хорошо, сообщила в понедельник пресс-служба Русского концертного агентства.

О том, что у Башмета диагностирован коронавирус, стало известно 29 сентября.



Юрий Башмет

"Рады сообщить, что маэстро Юрий Башмет, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, выписан из больницы и в данный момент продолжает восстанавливаться после болезни дома", - сообщила пресс-служба.

По словам представителя, 67-летний музыкант "чувствует себя хорошо и надеется, что уже очень скоро сможет выйти на сцену и встретиться с любимыми слушателями".

Сегодня в Ярославле открывается XII Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Несмотря на болезнь маэстро, концерты фестиваля пройдут без значительных изменений с 5 по 13 октября.

В программе фестиваля сразу 8 больших концертов в Ярославле, один из который состоится в концертно-зрелищном центре «Миллениум». А среди участников – исполнители и коллективы мирового класса: Е Юн Чой (скрипка, Южная Корея–Германия), Татьяна Самуил (Россия-Бельгия), Екатерина Губанова (меццо-сопрано, Россия), Ксения Башмет (фортепиано, Россия), Михаил Плетнев (фортепиано, Россия) и Российский национальный оркестр, Филармоническая хоровая капелла «Ярославия», Владислав Лаврик (труба, Россия) и New Life Brass им. Т. Докшицера, Вадим Эйленкриг (труба, Россия), а также артисты театра и кино Сергей Епишев, Сергей Гармаш, Ольга Смирнова, Дарья Белоусова и многие другие.

В фестивале традиционно примут участие сразу два коллективов маэстро Башмета: камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Концерты с его коллективов пройдут не только в Ярославле, но и городах Ярославской области, концерты пройдут в Рыбинске, Угличе и пос. Некрасовское.

Откроется фестиваль большим гала-концертом 5 октября, в программе которого – Сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Грига, Фантазия «Кармен» для скрипки с оркестром Сарасате в исполнении Татьяны Самуил и Первый концерт для фортепиано с оркестром Шопена в исполнении Николая Луганского и «Солистов Москвы». Во втором отделении гала-концерта прозвучит премьера музыкально-литературного действа «Дон Жуан или Каменный гость» где в роли чтецов выступят Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

Также в программе фестиваля – специальный проект, посвященный юбилеям Чайковского и Чехова «Ч+Ч», вечер Барокко, вечер джаза, вечер духовой музыки и многое другое.

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам Так, получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в четвертый раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам, состоится уже Вторая Международная академия Барокко по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, и клавесин. Педагогами барочной академии в этом году выступят участники оркестра Pratum Integrum.

Музыкальные академии проходят в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Фонда Президентских Грантов. Уже во второй раз пройдет Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ. Также в рамках фестиваля пройдет выставка, созданная в партнерстве с Домом - музеем П.И. Чайковского в Клину и посвященная юбилеям двух гениев – П.И. Чайковского и А.П. Чехова. За двенадцать лет своего существования Фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране.