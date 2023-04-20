1-9 мая в Ярославле пройдет XV фестиваль Юрия Башмета

Фестиваль, за 15 лет ставший полноправным символом весеннего Ярославля, снова распахнет свои двери для широкой публики из самых разных уголков нашей необъятной страны: концерты и спектакли пройдут как на основных площадках - в Ярославской филармонии и концертно-зрелищном центре «Миллениум», так и в городах и поселениях Ярославской области.



ТЕКСТ

Фестиваль маэстро Башмета в Ярославле – это девять дней концертов и спектаклей, подобранных с тонким чувством вкуса и баланса. В программе гармонично сочетаются концерты академической и современной музыки, признанные шедевры классической музыки и мировые премьеры, джазовая музыка и музыка эпохи Барокко, музыка других стран и многое другое.

Значение Международного музыкального фестиваля в Ярославле невозможно переоценить. Когда в 2009 году маэстро Башмет впервые пригласил своих друзей и единомышленников на первый фестиваль в древний город на севере России, фестиваль носил достаточно скромный характер. Однако уже спустя год стало ясно: фестиваль необходим региону и публике.

Главная и отличительная идея фестиваля в Ярославле – показать все грани и все разнообразие именно академической музыки, привезти в этот город музыкантов и знаменитые коллективы, которые до этого по каким-то причинам не выступали в России.

Инициатива маэстро Башмета и Русского концертного агентства очень быстро прижилась в древнем городе, оказывая огромное влияние на культурную жизнь Ярославля и региона в целом, способствуя ее всестороннему развитию.

Из года в год фестиваль продолжает носить статус международного и Пятнадцатый фестиваль не станет исключением. Не случайно многие иностранные артисты впервые приезжали именно в Ярославль. Кроме того, этот фестиваль отличает особая атмосфера, которую ощущает на себе каждый, кто попадает на концерты фестиваля. Среди артистов этого года – Елизавета Леонская (фортепиано, Австрия), Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Дмитрий Маслеев (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано), Филипп Копачевский (фортепиано), Анна Юркус (меццо-сопрано) и Илья Кутюхин (баритон), актеры МХТ им. Чехова Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник и Кристина Бабушкина, музыканты из Ирана, Сербии, Бельгии, Бахрейна и Италии. Сам маэстро Башмет также примет участие как в качестве солиста, так и в качестве дирижера двух своих коллективов: Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и лауреата премии «Грэмми» камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Гала-концерт открытия фестиваля состоится 1 мая на сцене Ярославской филармонии и будет посвящен великому австрийскому классику, популярность которого невозможно переоценить – Моцарту. Концерт с названием «Моцарт-Моцарт» представит две грани композитора: Моцарта известного и Моцарта редко исполняемого. В программу вошли увертюра к опере «Волшебная флейта», два хора, Концерт №9 для фортепиано с оркестром, ария и дуэт, и Симфония №40 в эталонном исполнении австрийской пианистки Елизаветы Леонской, солистов оперной труппы Большого театра Анны Юркус и Ильи Кутюхина, Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» (художественный руководитель - Владимир Контарев) и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета.

Концерт 2 мая будет посвящен крупной дате: в апреле весь мир отмечает 150-летие со дня рождения великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Однако и здесь маэстро Башмет сочетает как хорошо известные сочинения композитора, как «Симфонические танцы» и Второй концерт для фортепиано с оркестром (солист – лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев), так и музыкальные редкости. В частности, публике представят также хоровое наследие Рахманинова в исполнении капеллы «Ярославия» и поистине завораживающую симфоническую поэму «Остров мертвых».

3 мая в Ярославле – литературно-музыкальный вечер совместно с МХТ им.Чехова «Истории любви», где тонкое музыкальное полотно в исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и маэстро Башмета соединится с рассказами Чехова, Бунина, Куприна, Булгакова, Вампилова, Горького о любви. В спектакле – концерте примут участие знаменитые актеры МХТ им. А.П. Чехова Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Кристина Бабушкина и Анна Чиповская. Оригинальную музыку к спектаклю написал замечательный российский композитор Кузьма Бодров.

4 мая на сцене Ярославской филармонии – чарующий вечер музыки Персии. Современная классическая музыка Ирана продолжает традицию дястгяха, модального лада, который был сформулирован иранскими музыкантами 150 лет назад. На концерте прозвучит как музыка, характерная для севера Ирана, так и для юга (область Фарс). Исполнители - Навид Афгхах (томбак, Иран), Масих Афгхах (сантур, Иран), Фариборз Хамиди (ней, Иран).

5 мая на фестивале впервые пройдет вечер двойных концертов – «2х2». Для концерта с шутливым названием были выбраны классические образцы таких концертов, позволяющих в полной мере оценить как каждого исполнителя в отдельности, так и в ансамбле: Концерт для двух скрипок И.С. Баха, Концерт для флейты и гобоя А. Сальери, Концерт для скрипки и виолончели Г. Доницетти и Концерт для двух роялей В.А. Моцарта. Состав исполнителей: Грант Башмет (скрипка, Россия), Валерия Абрамова (скрипка, Россия), Артем Котов (скрипка), Алексей Толстов (виолончель), Мария Чепурина (флейта), Алексей Уткин (гобой), Ксения Башмет (фортепиано, Россия), Филипп Копачевский (фортепиано, Россия), камерный ансамбль «Солисты Москвы» и маэстро Башмет.

6 мая состоится традиционный для фестиваля вечер музыки для духовых инструментов. В этом году в Ярославль впервые приедет Белградский духовой квинтет в составе: Марина Ненадович (флейта), Велько Кленковски (кларнет), Боян Пешич (гобой), Ненад Янкович (фагот), Никола Чирич (валторна) с необычной программой из сочинений Лядова, Лигетти, Ибера, Деспича и других авторов.

Барочный концерт-тарантелла 7 мая в едином танцевальном вихре объединит на сцене Ярославской филармонии исполнителей из разных стран мира: Софию Ванден Эйнде (лютня, Бельгия), Саада Махмуда Джавад (уд, Бахрейн), Луку Изолани (гитара, Италия), Ирене Изолани (вокал, Италия).

8 мая маэстро Башмет встретится со своим близким другом – Игорем Бутманом и его Московским джазовым оркестром с программой «Классика встречает джаз». Два маэстро вновь продемонстрируют публике, насколько разными и одинаковыми может быть академическая музыка и джаз.

Закроется фестиваль 9 мая в зале «Миллениум» пронзительным спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова в постановке Полины Агуреевой.

Роман Константина Симонова – одно из ярчайших произведений о событиях Великой отечественной войны в отечественной и мировой литературе. Спектакль будет посвящен второй книге трилогии Симонова «Солдатами не рождаются», рассказывающей о Сталинградской битве, 80-летию Победы в которой праздновалось 02 февраля 2023 года. Главные роли в спектакле исполнят Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Николай Чиндяйкин, Алексей Вертков, Федор Малышев, Варвара Насонова и другие. Абсолютно полноценными участниками спектакля станет Юрий Башмета и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Автором музыки к спектаклю выступает Валерий Воронов.

Спектакль был впервые представлен в январе этого года и уже тогда получил восторженные отклики публики и зрителей. Показ же «Солдатами не рождаются» в годовщину Великой Победы, 9 мая, очень символичен и своевременен.

Кроме концертов в самом Ярославле, фестиваль по традиции также посетит другие города и поселки Ярославской области: Рыбинск (4 мая), село Вятское (6 мая), г. Данилов (6 мая). Развитие географии фестиваля является чрезвычайно важным направлением форума, ведь во многих местах области академическая музыка зазвучала впервые именно благодаря фестивалю.

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам. Так, получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в седьмой раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам.

Также уже в пятый раз пройдет Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.

За пятнадцать лет своего существования Фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов нашей страны.