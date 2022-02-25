Композиторы из России и Белоруссии победили на конкурсе композиторов фестиваля Башмета

Конкурс состоялся в двух номинациях – струнный квартет и фортепианное трио, квартет или квинтет. Всего было подано 40 заявок от молодых авторов из России, Белоруссии, Малайзии, Германии и Китая.

В финал вышли 12 композиторов, победителями стали Герман Визнер (номинация струнный квартет, Россия) и Артем Цесь (фортепианный ансамбль, Республика Беларусь).



Артем Цесь

Вторые места заняли Виктор Зиновьев в категории струнный квартет, и Максим Маркевич и Василиса Лапатанова (фортепианный ансамбль). Бронзу получили Артем Ромоданов и Екатерина Тарасова соответственно.

Сочинения всех 12 финалистов прозвучали на камерном концерте в Зале органной и камерной музыки города Сочи в исполнении солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы» и пианистки Елены Кузнецовой.

Лауреаты конкурса также удостоились материальной премии в размере 130 тыс рублей за первую премию, 65 тыс рублей за второе место и 44 тыс за третье. В состав жюри конкурса в этом году вошли Юрий Башмет, а также композиторы Патрик де Клерк (Бельгия), Кузьма Бодров, Алексей Сюмак, Валерий Воронов (Беларусь/Германия), Оскар Бьянки (Швейцария). Председатель жюри VIII Международного конкурса молодых композиторов Сочинского фестиваля – один из ведущих композиторов России, народный артист России, заведующий кафедрой композиции Московской консерватории Александр Чайковский.

Проходящий в восьмой раз Международный конкурс молодых композиторов имени Святослава Рихтера и Альфреда Шнитке свидетельствует об устойчивом интересе современных музыкантов-исполнителей к актуальному композиторскому искусству. Это качество отличало отечественных музыкантов всех поколений – за полувековую творческую деятельность сам маэстро Юрий Башмет осуществил более сотни мировых премьер.

Более того, за семь лет конкурс в Сочи открыл России и миру новые композиторские имена; их успехи, премьеры, востребованность в сегодняшней непростой картине академического музыкального искусства – пожалуй, самое яркое доказательство его актуальности.

Среди лауреатов I премий прошлых лет можно назвать победителя симфонического конкурса «Партитура» 2020 г. (самого масштабного композиторского состязания России последних лет) Андрея Бесогонова; концертирующего пианиста и композитора с мировым именем Никиту Мндоянца; композитора и исполнителя-импровизатора, заведующего Отделом творческих проектов Дома–Музея А.Н. Скрябина Дениса Хоров; победителя московского международного СТАМ-фестиваля (2018), а сегодня педагога МГИМ им. А. Шнитке Алексея Попкова; туркменского композитора Мердана Башимова, поразившего жюри и зрителей 2019 г. яркой национальной характерностью своей музыки, и многие другие.

XV Зимний международный фестиваль искусств маэстро Башмета в Сочи проходит с 16 по 27 февраля 2022 года.