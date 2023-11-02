Умер дирижер Юрий Темирканов

Дирижеру было 84 года. О причине смерти пока не сообщается.



Юрий Темирканов

«Юрий Хатуевич умер сегодня. Это произошло в больнице», - сказал заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Юрий Темирканов оставил пост дирижера Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии в январе 2022 года. Его сменил заместитель художественного руководителя филармонии Николай Алексеев. Юрий Хатуевич, в свою очередь, продолжал работать художественным руководителем филармонии. Эту должность он занял еще в 1988 году.

Юрий Темирканов был удостоен звания народного артиста СССР. Он дважды получал Государственную премию СССР и еще две Государственных премий России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Дирижер является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», командором ордена Звезды Италии, кавалером японского ордена Восходящего солнца. Номинирован на премию Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996) и симфонии №7 Д.Шостаковича (1998). В декабре ему бы исполнилось 85 лет.