Юрий Башмет и юношеский оркестр с хором исполнили гимн России

Видеозапись Гимна выложена на официальной страничке ВЮСО.

Запись приурочена к изданию Российским фондом культуры трёхтомника сочинений Сергея Михалкова. В собрание вошли басни, стихи о войне и государственный гимн России. Издания «Басни», «Славься, Отечество!» и «Стихи о войне» будут распространены по библиотекам страны.

В записи гимна приняли участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр (основатель, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет); хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова в составе Академии хорового искусства имени В.С. Попова (хормейстеры: Данил Лукин, Дмитрий Пушкарёв), солисты Дмитрий Баранов и Егор Бобров; детская музыкально-хоровая школа «Пионерия» имени Г.А. Струве (руководитель Елена Веремеенко). Главный хормейстер сводного хора - ректор Академии хорового искусства имени В.С. Попова профессор Александр Соловьёв.



Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Кроме того, на онлайн-ресурсах стала доступна видеозапись увертюры к грандиозному концерту к юбилею полета человека в космос на Байконуре. Музыкальную часть вечера у подножия легендарного "Гагаринского старта" открыла премьера произведения композитора Кузьмы Бодрова "Мечта о космосе" в исполнении самого автора, детского хора "Созвездие" города Байконур и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета. Этот концерт, проходивший 12 апреля 2021 года, миллионы телезрителей по всей стране и за ее пределами смотрели, затаив дыхание.