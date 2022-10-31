Юрий Башмет объявил о проведении серии фестивалей в России

«Поговорили с худруком государственного симфонического оркестра «Новая Россия» о проектах и планах на 2023 год. Он рассказал о проведении международных музыкальных фестивалей под своим руководством. Обсудили Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Он состоится в 16-й раз с 15 по 26 февраля 2023 года, и мы обязательно поддержим его проведение», - сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее Юрий Башмет анонсировал проведение нескольких фестивалей в формате опен-эйр в местах, где ранее у него фестивалей не было, но не конкретизировал, где именно.



Юрий Башмет

Маэстро также рассказал, что с 24 января по 12 февраля в Москве пройдет фестиваль искусств, который будет посвящен 70-летию самого Юрия Абрамовича. В программу фестиваля войдет мультимедийный проект в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Уверена, что это мероприятие станет одним из ключевых событий юбилейного года композитора.

Также в числе значимых проектов Юрия Башмета – тур Всероссийского юношеского симфонического оркестра, проведение Зимней оркестровой академии в Сочи и II Телевизионного марафона юношеских оркестров мира, создание новых филиалов ВЮСО.

19, 21 и 22 ноября 2022 года сразу в трех городах России – Сочи, Обнинске и Москве, состоятся Юбилейные концерты уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО), художественный руководитель, основатель и главный дирижер – народный артист СССР Юрий Башмет, посвященные 10-летию создания коллектива. В Москве концерт пройдет в концертном зале «Зарядье».

Самый масштабный проект Юрия Башмета последних лет в 2022 году отмечает свою первую круглую дату – 10 лет с момента создания. За эти годы ВЮСО успел выступить с многочисленные концертами в десятках городов России, лучших залах Европы и Азии. Оркестр принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Заслуги и достоинства Всероссийского юношеского симфонического оркестра можно перечислять очень долго, так же, как и количество талантливых музыкантов, которым он дал путевку в профессиональную жизнь.





На юбилейном концерте ВЮСО впервые выступит в обновленном составе 2022-24 годов, в который по результатам Национального отбора 2022 года вошли 216 молодых музыкантов из 82 городов России в возрасте от 10 до 22 лет.

В программе первого отделения юбилейного концерта прозвучат знаковые сочинения современных российских композиторов, созданных специально по заказу оркестра – «Путешествие по оркестру» (2019) молодого композитора Кузьмы Бодрова, «Большая серенада» (2020) народного артиста СССР Александра Чайковского. А во втором отделении концерта прозвучит знаменитая Пятая симфония Людвига ван Бетховена. Именно эта симфония была сыграна коллективом на самом первом концерте оркестра в 2012 году. За дирижерским пультом коллектива – маэстро Юрий Башмет.

Репертуар вечера более чем показателен. Так, «Путешествие по оркестру» Бодрова пригласит публику последовать за вариациями на известную тему 24 каприса Николо Паганини по всем группам оркестра и представив их в лучшем свете. «Большая серенада» Александра Чайковского продемонстрирует слаженность и размах лирического начала коллектива. Завершит вечер знаменитая Симфония №5 Бетховена, известная своей темой Судьбы, стучащей в дверь, внутренней силой преодоления и торжества, актуальная во все времена.

Как отмечает маэстро Башмет, концерты с участием ВЮСО всегда проходят в совершенно особенном настроении и никогда не оставляют публику равнодушной:

«Это действительно уникальный коллектив, очень динамичный, всегда полный энергии, свободы, которая присуща молодежи, и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов. Уникальная составляющая нашего коллектива – молодые музыканты от 10 до 22 лет. Кто-то первый раз сидит в оркестре, кто-то уже прошел хорошую школу, в том числе вырос, будучи участником нашего коллектива. Многие ребята перешли уже в другие оркестры или стали солистами, так как мы вынуждены проводить ротацию и новые отборы каждые 2 года. Кто-то и вовсе создал семью и даже стал родителями, встретив вторую половинку именно у нас в оркестре. ВЮСО – это не только оркестр, это еще и школа вежливости и жизни, и необходимый профессиональный ориентир», - сказал маэстро Башмет.

Концерт состоится при поддержке Фонда Президентских Грантов и Министерства Культуры Российской Федерации.