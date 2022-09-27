Юрий Башмет открывает образовательный центр в Норильске

Образовательные центры маэстро Башмета для одаренных молодых музыкантов работают по всей России, начиная с 2013 года, в рамках проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». Основная задача таких центров – выявление и всестороннее развитие талантливых молодых музыкантов из самых разных городов нашей страны. В течение года в центры приезжают ведущие педагоги, которые проводят мастер-классы и индивидуальные занятия по самым разным музыкальным специальностям. Таким образом, для молодых дарований это не только возможность повысить уровень своего профессионального мастерства, но и получить необходимые творческие и профессиональные контакты.



Юрий Башмет

Региональный Образовательный центр Юрия Башмета в Норильске станет 16 центром, работающим в России сегодня. Благодаря открытию центра для талантливых музыкантов Норильска будут созданы дополнительные условия для профессионального развития и совершенствования музыкальных способностей.

Первая образовательная сессия пройдет с 26 по 28 сентября, с мастер-классами для молодых музыкантов выступят ведущие российские педагоги по трем специальностям:

Василий Степанов (виолончель) – лауреат международных конкурсов, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных;

Леонид Гурьев (труба) – лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского, ЦМШ при Московской консерватории и Московского государственного института культуры;

Андрей Зубов (ударные) – солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», преподаватель МГКМИ имени Шопена и ДМШ имени Гайдна.





В занятиях примут участие учащиеся Норильского колледжа искусств и музыкальных школ Норильска, а также талантливые молодые музыканты региона. Занятия для детей проходят на безвозмездной основе.

Сам маэстро Башмет также посетит новый Образовательный центр и проведет творческую встречу с молодыми музыкантами.

Проект «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» осуществляется с поддержкой Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ.

Открытие и дальнейшая работа регионального Образовательного центра Юрия Башмета в Норильске проходит при поддержке компании «Норильский Никель».