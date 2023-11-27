Anna Asti стала триумфатором 2023 года у стриминга «Звук»

Самым востребованным жанром традиционно остается поп-музыка, за ней идут рок и хип-хоп, а следом –– электроника и альтернативный рок. Убедиться в этом можно, ознакомившись с плейлистом, в котором «Звук» собрал главные треки этого года.

Чаще всего в 2023 году пользователи слушали артистов: Anna Asti, Король и Шут, Artik&Asti, Zivert и NЮ.

Самыми популярными по прослушиваниям треками стали: “По барам” – Anna Asti, “Позвони” – DJ Smash, Nivesta, “Верю в тебя” также от Anna Asti, “Кукла колдуна” легендарных “Короля и Шута” и Wake Up! от Zivert.

Топ треков по времени суток: утро – “По барам” – Anna Asti, день – “Позвони” – DJ Smash, Nivesta, вечер – “Царица” – Anna Asti, “Где прошла ты” –– Гио Пика и Кравц.

Больше всего раз скачали треки: “Где прошла ты” –– Гио Пика и Кравц, “По барам” –– Anna Asti, Asphalt 8 –– Macan, “На белом” –– “Каспийский Груз” (feat. Гио Пика), “Кукла колдуна” –– “Король и Шут”.

Топ-5 фрешменов, которых отметила редакция «Звука» в плейлистах «Громче»: Margosha, Val, Ashly, Яшникова, Крест. В плейлисты «Громче» артисты попадают через инструмент питчинга в Студио, приложение для артиста и его команды от стриминга «Звук».

Самые музыкальные города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург. В Москве «Звук» слушают на 1357% больше, чем в других городах из топ-50 по прослушиваниям. В Санкт-Петербурге –– на 482%, в Новосибирске –– на 261%, в Краснодаре –– на 171%, в Екатеринбурге –– на 141%.

Самым музыкальным днем 2023 года стало 20-е октября — в эту дату пользователи слушали больше всего музыки.

Занимательный факт: чаще всего и в пятницу вечером, и в понедельник утром пользователи слушали одну и ту же песню – “По барам” Anna Asti.