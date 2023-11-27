Anna Asti стала триумфатором 2023 года у стриминга «Звук»

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HiFi-стриминг «Звук» опубликовал итоги 2023 года. Аудиосервис составил рейтинги самых популярных артистов, песен и жанров, назвал топ-3 аудиокниг и подкастов. А также определил, какой день в этом году стал самым “музыкальным”. И выяснил, что пользователи, оказывается, заканчивают рабочую неделю и начинают ее под один и тот же трек.

Самым востребованным жанром традиционно остается поп-музыка, за ней идут рок и хип-хоп, а следом –– электроника и альтернативный рок. Убедиться в этом можно, ознакомившись с плейлистом, в котором «Звук» собрал главные треки этого года.