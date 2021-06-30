The Weeknd сыграет главную роль в сериале

Сюжет сериала основан на истории про поп-певицу, которая заводит роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе (его сыграет певец). Тот оказывается лидером тайной секты.



The Weeknd

The Weeknd также станет соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Резой Фахимом и Сэмом Левинсоном («Эйфория»). Джозеф Эпштейн выступит шоураннером проекта.

Это не первая работа Weeknd на телевидении. В 2020 году он написал сценарий и озвучил один из эпизодов ​​культового мультсериала «Американский папаша», а также сыграл самого себя в получившем признание критиков фильме «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером.