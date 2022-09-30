Эд Ширан показал свою жизнь с покемонами в «Celestial»

Съемки видео режиссера Генри Шолфилда прошли в ноябре 2021 года в Киеве. В ролике можно увидеть, как Эд и Лил Ким ходят по улицам вечернего города, а также танцующие толпы массовки.







«Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там - от съемочной группы до многих людей, с которыми я встречался в выходные дни. Украина — гордая и жизнерадостная страна, и я благодарен за возможность снять там свое видео. Я поддерживаю Украину и