Эд Ширан показал свою жизнь с покемонами в «Celestial»

Клип сделан японским продакшном (режиссер Юичи Кодама) и соединяет живые съемки с анимацией. Эд Ширан просыпается и завтракает с покемонами, они же спасают его на улице от ДТП, затем он поет в студии с ними, и укладывается рядом с ними спать.
«Я начал с карточек покемонов, когда повальное увлечение охватило начальную школу, а мне было лет семь, затем по телевидению показывали телешоу, поэтому я пытался каждую неделю записывать его на одну и ту же видеокассету. После этого мы с братом по очереди играли в Game Boy, а собственную игру с желтым покемоном я получил на свой 8-й день рождения. И вот мне 31 год, у меня все тот же цвет Game Boy и я до сих пор играю в покемонов на дальних рейсах. Я действительно очень люблю их. В детстве это дало мне возможность сбежать в мир фантазий, а во взрослой жизни ностальгия заставляет меня снова чувствовать себя ребенком. Я встретил людей из Pokémon, когда путешествовал по Японии, и мы пошутили, что я напишу для них песню. Но теперь мы здесь. И это безумно потрясающее видео, анимированное невероятными людьми из Pokémon. Вам понравится, и мы должны поймать их всех», - говорит Эд.
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