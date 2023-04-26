«Хватит уже этих мучений любовных»: Миша Марвин и Ханна зафиналили дуэт

Артисты прокомментировали ведущим шоу Брагину, Гордеевой и Захару, почему они решили зафиналить свою сценическую любовную историю. А Ханна даже призналась, что изначально не предполагалось делать из этого трилогию.

«Мы вообще об этом не думали. Была одна песня «Французский поцелуй», и даже когда снимали клип, в котором заложена надежда на продолжение, мы не думали про второй трек. Следующий дуэт появился абсолютно случайно».

Напомним, что клип на первую песню трилогии «Французский поцелуй» собрал 85 млн просмотров, первые места чартов и различные премии. Трек «Убью тебя» хоть и не дотянул до тех же показателей, но тоже выглядит ярко и достойно. Артисты подчеркнули, что у них никогда и не было цели перебить успех первой песни. Миша Марвин прокомментировал историю со своей стороны и подчеркнул, что они просто хотели снять продолжение.



Миша Марвин и Ханна

«Очень сложно переплюнуть суперхит, но никто и не собирался этого делать. Они абсолютно разные, у каждой своя история. Третья песня так совсем в другой ипостаси - с серьезным посылом. Получилась действительно полноценная трилогия, которая начиналась с прекрасной чувственной любви. Затем «Убью тебя» - нервы, напряги, расследования и т.д. Потом мы поняли, что хватит уже этих мучений любовных, пора уже с этим заканчивать».

Ханна поспешила оправдаться, что их отношения с Мишей Марвиным вовсе не подходят к финалу.

«Отношения наших героев, да, завершились. А у нас все как было, так и есть. Как бегали к друг дружке на концерты, так и бегаем».



Ханна

Ведущие шоу «Мурзилки Live» также поздравили Ханну с рождением дочери, буквально пару месяцев назад певица второй раз стала мамой. Ханна не спешит раскрывать ее имя, но поделилась, как на нее реагирует и называет старшая дочка Адриана.

«Она очень хотела назвать сестренку Фирузой. Не знаю, откуда она это взяла, но иногда ко мне подходит и говорит: «Мам, Фируза спит?». Я ей: «Адриана, она не Фируза». Вот такое смешное событие. Адриане 4,5 года и она очень спокойно восприняла пополнение в нашей семье. Она помогает мне менять памперсы и кормит».

В эфире «Авторадио» артистка дала полноценный концерт, не обошлось и без «Французского поцелуя» с Мишей Марвиным. Также певица исполнила сольно и другие свои треки - «Весна», «Как в первый раз», «Музыка звучит». Ханна откровенно призналась, что разрывается между сценой и материнством.

«Мне хочется чуть больше быть мамой и особенно сейчас, потому что малышка совсем маленькая, еще их две и обе девочки. Конечно, мне хочется находиться в этом сумасшедшем потоке счастья и радости. Но я безумно люблю и свое творчество, концерты, царящую на них атмосферу. Этим я заряжаюсь, поэтому максимально хочется все совмещать. Безусловно, на первом месте всегда семья, но все-таки я из тех, кто любит работать, движение и заряжаться от людей, плюс я безумно люблю встречаться со своими фанатами-единомышленниками».