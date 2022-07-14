Клава Кока и Мари Краймбрери решили поделить «Шкуры»

Песня написана от лица двух девушек-соперниц, которые никак не могут поделить парня. Они то умоляют его не уходить еще хотя бы день, то сбрасывают его фотографии с балкона. В клипе Клава Кока и Мари Краймбрери ходят по парку с аттракционами, и убеждают друг друга.
«Ну зачем ты променял меня на эту шкуру? Я любила за глаза, она — за купюры», - иронически намекая на прозвище эскортниц.
А затем каждая убеждает, что она-то уж точно «не из эскорта».
«Пожалуй, один из самых жестких, и при этом личных треков с историей. Мариш, спасибо тебе за то, что поделилась своей!», - говорит Клава Кока.
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