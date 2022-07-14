Клава Кока и Мари Краймбрери решили поделить «Шкуры»

Опубликовано пользователем

Клава Кока и Мари Краймбрери выпустили совместный трек и клип «Шкура» (смотреть клип).

Песня написана от лица двух девушек-соперниц, которые никак не могут поделить парня. Они то умоляют его не уходить еще хотя бы день, то сбрасывают его фотографии с балкона. В клипе Клава Кока и Мари Краймбрери ходят по парку с аттракционами, и убеждают друг друга.

«Ну зачем ты променял меня на эту шкуру? Я любила за глаза, она — за купюры», - иронически намекая на прозвище эскортниц.

А затем каждая убеждает, что она-то уж точно «не из эскорта».



Клава Кока и Мари Краймбрери
Клава Кока и Мари Краймбрери

«Пожалуй, один из самых жестких, и при этом личных треков с историей. Мариш, спасибо тебе за то, что поделилась своей!», - говорит Клава Кока.

Быстрый поиск: 