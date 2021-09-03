Lady Gaga выпустила альбом ремиксов

В альбом вошли 14 треков из альбома «Chromatica», исключая три интерлюдии. Пластинку спродюсировал Майкл Такер, известный как BloodPop, ранее работавший над выпуском альбомов Леди Гаги «Joanne» и «Chromatica».

В записи альбома приняли участие Чарли XCX («911»), Рина Саваяма («Free Woman»), Arca («Rain On Me»), Паблло Виттар («Fun Tonight»), Ashnikko («Plastic Doll»), Shygirl («Sour Candy»), Дориан Электра («Replay»), LSDXOXO («Alice») и другие. Трек «Babylon» вышел сразу в двух версиях: с участием рэп-исполнительницы Бри Рануэй и культовая Haus Labs версия, которая впервые дебютировала полностью после инструментальной премьеры песни в рамках рекламы косметической линии Леди Гаги в 2019 году.



Lady Gaga