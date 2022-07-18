Леди Гага хотела уйти со сцены

Она боялась, что у нее не получится вернуться на сцену. Об этом Леди Гага написала в своем Twitter незадолго до начала гастрольного тура Chromatica Ball.



Lady Gaga

«Были времена, когда я думала, что больше не выйду на сцену. Мне было настолько грустно, что я не могла думать ни о чем, кроме болезненного кошмара. Я победила этот кошмар при помощи любви, поддержки, доверия, правды, смелости и преданности».







Последний на сегодня альбом Леди Гаги «Chromatica» выходил в мае 2020 года. В октябре 2021-го певица выпустила совместную пластинку с Тони Беннеттом «Love For Sale». За нее Гага получила «Грэмми» в номинации «Лучший традиционный вокальный поп-альбом».

В мае Леди Гага представила композицию «Hold My Hand», вошедшую в саундтрек к фильму «Топ Ган: Мэверик», а также показала клип, снятый режиссером картины Джозефом Косински. В июне появилась информация, что певица может сыграть Харли Квинн в продолжении «Джокера» – правда, официально ее на роль пока еще не утвердили.

В последние годы Леди Гага делает серьезные успехи в мире кино. В 2016 году она сыграла в сериале «Американская история ужасов», за что получила «Золотой глобус». За свою работу в фильме «Звезда родилась» (2018) она была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса. В 2021 году Гага исполнила главную женскую роль в картине «Дом Gucci» и удостоилась положительных отзывов кинокритиков.