Леди Гага выпустит собственное печенье

Как сообщается, скоро печенье от Леди Гага будет доступен для покупки в магазинах. Неудивительно, что официальное Lady Gaga Oreo - это печенье розового цвета с деталями в форме сердца и зеленой кремовой начинкой - игривое изображение обложки одного из лучших альбомов 2020 года. Все это упаковано в неоново-розовую обертку с гигантским металлическим текстом имени Леди Гаги. Дизайн смелый, яркий и очень нравится ей.

Чтобы сообщить эту новость, Гага поделилась видео, на котором она открывает новый вкус Oreo, отдыхая на диване со своей собакой Коджи.

«Они решили, что это хорошая идея - иметь Chromatica Oreo, розовое печенье с зеленой начинкой, Кодзи!», - говорит певица в клипе.



Lady Gaga - Chromatica (2020)

Ее собака выглядит довольной от такого угощения.