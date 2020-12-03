Леди Гага выпустит собственное печенье

Как сообщается, скоро печенье от Леди Гага будет доступен для покупки в магазинах. Неудивительно, что официальное Lady Gaga Oreo - это печенье розового цвета с деталями в форме сердца и зеленой кремовой начинкой - игривое изображение обложки одного из лучших альбомов 2020 года. Все это упаковано в неоново-розовую обертку с гигантским металлическим текстом имени Леди Гаги. Дизайн смелый, яркий и очень нравится ей.
LADY GAGA x @OREO x #Chromatica Dropping soon! pic.twitter.com/Gtd5qeZXZi— Lady Gaga (@ladygaga) December 2, 2020
Чтобы сообщить эту новость, Гага поделилась видео, на котором она открывает новый вкус Oreo, отдыхая на диване со своей собакой Коджи.
«Они решили, что это хорошая идея - иметь Chromatica Oreo, розовое печенье с зеленой начинкой, Кодзи!», - говорит певица в клипе.
Ее собака выглядит довольной от такого угощения.
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