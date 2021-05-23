На «Евровидении 2021» победила итальянская рок-группа Måneskin

Швейцарский проект Gjon's Tears (Слезы Гьона), он же певец Gjon Muharremaj с балладой Tout l'Univers лидировал с небольшим отрывом в Гранд-финале конкурса песни «Евровидение 2021». Швейцарский артист набрал 267 очков в голосовании профессиональных жюри, и это было на 19 очков больше, чем у представительницы Франции Барбары Прави.

Однако голосование зрителей вывело на первую позицию итальянскую группу Måneskin с песней Zitti E Buoni, которая ранее победила на конкурсе Сан-Ремо. Итого у них 524 очка. В их песне поется о том, что «Я скучаю по воздуху здесь» и «Мы сошли с ума, но отличны от них», - то есть песня буквально о недобрых переживаниях из-за пандемии коронавируса.



Måneskin

На втором месте с 499 очками - трогательная француженка Барбара Прави с шансон-песней Voilà в духе Эдит Пиаф, на третьем месте остался швейцарский проект Gjon's Tears с балладой Tout l'Univers.

На 4 месте - исландская семейная группа Daði og Gagnamagnið, 5 место у украинской группы Go_A.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла в этом конкурсе только 9 место. В борьбу между лидерами конкурса ей вмешаться ни разу не удалось.

Таким образом, следующий конкурс «Евровидение 2022» должен пройти на родине победителя, в Италии.



Måneskin

После окончания конкурса победители ответили на вопросы прессы. Первым делом их спросили про эмоции, которые они ощущают после победы.

«Это просто невероятно. Мы до сих пор не можем в это поверить. Это просто удивительно».

Конечно, их спросили о том, как они ждали победы и не удивило ли их, что профессиональное жюри не дало им победы, и только голоса зрителей принесли ее.

«Причина нашей победы в том, что за нас голосует много людей из дома. И это для нас важнее всего, потому что это означает, что люди действительно любят нашу музыку. Мы хотим поблагодарить всех, кто нас поддерживал. И это только начало для нас! С завтрашнего дня мы будем играть везде! Мы хотим поблагодарить всех организаторов, участников, журналистов, делегации, потому что здесь очень дружелюбная обстановка, и мы очень повеселились. Спасибо. Это потрясающе. Голоса зрителей более значимы для нас, потому что это означает, что эти люди приходят на наши концерты, слушают нашу музыку, и это, конечно, именно гораздо большую ценность, чем мнение жюри, без обид».

После поливания себя и других участников группы шампанским музыканты услышали сравнения Сан-Ремо и "Евровидения".

«Да, разница есть. Здесь ожидание результата намного длиннее. Мы так волновались! Мы как будто обнимались, но в голове стучало - мы еще не победили. И мы действительно не ожидали такой победы, и мы очень счастливы. На Сан-Ремо голосование гораздо быстрее, ты почти сразу узнаешь, кто победитель. Мы посвящаем эту победу нашим друзьям, нашим семьям и всем нашим новым фанатам. Да, люди по всей Европе поддержали нас, огромное вам спасибо».

На вопрос о том, за кого он сам проголосовал бы, солист Måneskin Дамиано Дэвид без колебаний выпалил:

«Украина, Украина, Украина!»

Глава итальянской делегации не стала комментировать вопрос о том, в каком именно городе Италии пройдет следующее «Евровидение», отметив, что это государственный вопрос.

«Но позвольте мне выразить свою гордость от лица этой победы, потому что она действительно много для нас значит. Более чем спустя 31 год песенный конкурс «Евровидение» возвращается в Италию, и мы будем очень рады принять его. Пандемия - это были тяжелые времена для шоу-бизнеса, и мы теперь надеемся возродить отрасль. Думаю, любой город Италии захочет принять конкурс».

Группа Måneskin сообщила, что у нее уже почти готов новый альбом, и ожидается, что он выйдет в декабре 2021 года. Сразу после снятия ограничений на передвижение и концерты группа готова поехать во всеевропейский тур.