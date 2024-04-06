Nika Wann не предает свои мечты в песне «Феникс»

Эта композиция о том, что несмотря на трудности, надо уверенно идти к своей цели и никогда не сдаваться.

Автор музыки и слов, исполнительница Nika Wann прокомментировала:

««Кто в силы не верит и не следует цели, тому нечего ждать от судьбы», - говорится в песне и моя песня именно об этом, о том, что нельзя предавать свою мечту и «… если потушат – как Феникс гори!». И уж точно нельзя расстраиваться, если вдруг случаются неудачи! «Нет падения! Только прыжок от земли! Возрождайся из пепла и снова гори!»».



Nika Wann

В общем, песня и по яркому вокалу и по красочному инструментальному сопровождению получилась жизнеутверждающая, смелая и, как определяют слушатели - «духоподъёмная». По музыкально – выразительным средствам и стилистике – есть здесь и этнические, фольклорные краски, звуки волынок напоминают нам о временах древних сказаний и былин, привносят даже некий кельтский колорит. В то время, как электрогитары сближают песню со стилистикой рока. Также интересны и линии ударных инструментов: то синкопированные, то мерно ритмичные, подчёркивающие сильные доли они создают непрерывное волевое движение и непрерывное стремление к кульминации.