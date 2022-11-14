«От шаурмы до тяжелого люкса»: Imanbek анонсировал фильм на Радио Energy

«Мы снимаем документальный фильм, в нем будет то, что нигде еще ни в каких СМИ обо мне не показывали. Мой путь от шаурмы до тяжелого люкса».

Этот фильм – история об Иманбеке, где представлены самые важные моменты его биографии, с трехлетнего возраста до сегодняшнего дня. Съемки прошли, в том числе, и в студии Радио Energy. Именно эта радиостанция первой поставила в эфир его знаменитую «Roses», а MC и ведущий «Саймон-Шоу» на Радио Energy Саймон был первым, кто взял интервью у диджея-самоучки, получившего самую престижную музыкальную премию мира.



Imanbek

Фильм еще не вышел, но Саймон и его напарница по шоу Саша Маслакова выведали немало новых интересных фактов из жизни неформатного обладателя Grammy. Оказалось, например, что Иманбек до сих пор только переписывается, но лично так и не встретился с большинством своих партнеров по музыкальному творчеству. В их числе и Saint Jhn, а ведь их совместный трек «Roses» набрал на Spotify около 2 млрд прослушиваний и 6 млрд в соцсети TikTok.

«Я так привык. Мне комфортно онлайн. Бывает, в мою домашнюю студию приходят рэп-артисты из Казахстана. Мы сидим, что-то пытаемся разогнать, и я понимаю, что не могу полностью раскрыть свой потенциал. Я думаю, что многие так же считают. Поэтому я предпочитаю работать один».



Imanbek

Но сам Иманбек Зейкенов давно уже не один, ведь и диджеям нужна своя муза. В конце октября он женился, хотя официально нигде не комментирует это событие. Для Радио Energy Иманбек сделал исключение и даже назвал любимую песню супруги – «Married to your melody». Рассказал он и о национальных особенностях свадьбы в Казахстане.

«Все было по классическим казахским традициям – сразу две свадьбы. Первая, кыз узату, со стороны невесты, а вторая – со стороны жениха».

Слушатели Радио Energy смогли оценить новый трек «Gone (Da Da Da)», созданный Иманбеком в коллаборации с Jay Sean. Эта композиция далась нелегко, со всеми переделками это заняло около 10 часов. Диджей поделился как работалось с Jay Sean.

«Он очень добрый человек, творческий и позитивный. Всё онлайн. С переделками это заняло часов 10, может меньше. Это много. «Roses» я написал за 2 часа 14 минут».