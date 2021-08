Imanbek и LP выпустили бэнгер «Fighter»

Лаура Перголицци, выступающая под именем LP, - автор песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и др. В сентябре 2017 года Перголицци исполнила свои песни «Other People» и «Lost on You» в Сочи (Россия) в качестве гостя на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2017». 29 мая 2020 года она выпустила концертный альбом «Live in Moscow».

«Казах Иманбек сделал для сонграйтера Лауры Перголицци буквально идеальный трек — начал с вкрадчивого попа, перешел в хлесткому диско, и все это, чтобы обрамить расщепленный мятущийся вокал LP с эффектным вибрато, явно страдающей по лаврам соотечественницы Леди Гага. Она и вправду ничем не хуже Гаги. Но когда это имело значение в шоу-бизе? Трек классный, но важно его подать, важно сделать клип и попасть в тренды. Это вопрос бюджета. А есть ли он у LP — кто ж ее знает? Если Warner не поможет, никто не поможет», - считает музыкальный критик Гуру Кен.



LP