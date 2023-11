Перезаписанный альбом Тейлор Свифт «1989» обошел в продажах оригинал

В 2023 году пластинку Свифт купили 1,653 млн человек против 1,297 млн у изначального «1989».

Таким образом, Тейлор Свифт побила собственный рекорд по альбомным продажам за первую неделю. Ее прошлогодняя пластинка «Midnights» за первые семь дней разошлась тиражом в 1,578 млн. Стоит учесть, что все эти цифры учитывают лишь продажи в США, то есть на самом деле показатели Тейлор Свифт еще выше. Общий же рекорд принадлежит Адель и ее альбому «25» (2015) с 3,378 млн копий за первую неделю. Однако многие считают, что такие результаты в наше время уже невозможны – «25» смог достичь 3-миллионной отметки благодаря чистым цифровым продажам, которые из-за доминирования стриминга сейчас практически не играют роли.

Песни Тейлор Свифт также оккупировали Billboard Hot 100. На этой неделе восемь из десяти треков в топ-10 – ее композиции. Свифт заняла всю первую тройку: «Is It Over Now?» заняла первое место, «Now That We Don’t Talk» – второе, «Slut» – третье. Перед нашествием Тейлор Свифт устояли лишь Doja Cat и SZA: первая расположилась на четвертом месте с хитом «Paint the Town Red», вторая – на восьмом с треком «Snooze». Вот как выглядит десятка:

Из-за успеха перезаписанных альбомов Тейлор Свифт лейблы даже ввели новые условия контрактов для артистов, чтобы не допустить повторения ситуации. Свифт «переделывает» свои первые шесть пластинок, потому что ее предыдущий лейбл Big Machine отказался передать ей права на них. Теперь музыкальные компании запрещают исполнителям перезаписывать материал раньше, чем через десять или даже через 30 лет после релиза.