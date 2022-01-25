Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения 2022»

Манижа выпустила хэллоуин-версию Russian Woman Певица Манижа выпустила Хэллоуин-версию песни Russian Woman (смотреть клип). Для читателей Douze Points, новостного раздела Eurovision.tv, участница Евровидения Манижа сделала специальную версию песни Russian Woman, в которой ее сносит с кровати, она бьется с призраками, а потом угощает призрака чаем.







Кроме того, чтобы отпраздновать Хеллоуин, Манижа рассказала о смене костюмов, крутых ведьмах и, конечно же, о том, кто победит в битве между вампиром и оборотнем...



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«Евровидение 2022» пройдет в Турине Итальянский город Турин выиграл гонку, чтобы стать городом-организатором 66-го конкурса песни «Евровидение», одержав победу над 16 другими конкурсными предложениями. Гранд-финал состоится в субботу 14 мая 2022 года в PalaOlimpico, а полуфиналы - 10 и 12 мая.



Столица Пьемонта станет третьим итальянским городом, где пройдет мероприятие, после Неаполя (1965) и Рима (1991), благодаря победе группы Måneskin в Роттердаме в прошлом году.







Исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Эстердал: «Турин - идеальный город-хозяин 66-го конкурса песни« Евровидение». Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, PalaOlimpico превосходит все требования...

На «Евровидении 2021» победила итальянская рок-группа Måneskin Итальянцы выиграли конкурс «Евровидение 2021» благодаря активному голосованию зрительской аудитории, профессионалы отдали им только 3 место. Швейцарский проект Gjon's Tears (Слезы Гьона), он же певец Gjon Muharremaj с балладой Tout l'Univers лидировал с небольшим отрывом в Гранд-финале конкурса песни «Евровидение 2021». Швейцарский артист набрал 267 очков в голосовании профессиональных жюри, и это было на 19 очков больше, чем у представительницы Франции Барбары Прави.







Однако голосование зрителей вывело на первую позицию итальянскую группу Måneskin с песней Zitti E Buoni, которая ранее победила на конкурсе Сан-Ремо. Итого у...

Spotify назвал самые популярные песни «Евровидения» Конкурсная песня Russian Woman ("Русская женщина") представительницы России на "Евровидении" Манижи набирает популярность за рубежом. Трек активно слушают пользователи стримингового сервиса Spotify в Испании, Германии, Великобритании, Нидерландах, США, Польше и Швеции, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.



"Песня Russian Woman, с которой певица Manizha представляет Россию на главном песенном конкурсе Европы, завоевывает популярность по всему миру. По данным Spotify, среди зарубежных стран с самым большим количеством прослушиваний трека - Испания, Германия, Великобритания, Нидерланды, США, Польша и Швеция. Трек занял 11-ю...