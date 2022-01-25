Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения 2022»

Одновременно прошла церемония, на которой эмблема города-организатора была передана от предыдущих хозяев, Роттердама, новой столице конкурса. Жеревьевку провели ведущие итальянского канала RAI Каролина Ди Доменико и Марио Акампа.
В первом полуфинале, который состоится 10 мая, выступят Албания, Болгария, Латвия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Словения, Швейцария, Украина, Австрия, Хорватия, Дания, Греция, Исландия, Норвегия, Россия, Португалия и Армения.
Во втором полуфинале, который пройдет 12 мая, выступят Австралия, Азербайджан, Кипр, Финляндия, Грузия, Израиль, Мальта, Сан-Марино, Сербия, Бельгия, Чехия, Эстония, Ирландия, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния и Швеция.
Порядок всех выступлений будет определен позже.
Страны «большой пятерки» - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания – по сложившейся традиции не участвуют в полуфиналах, но было случайным образом выбрано, в каком из двух полуфиналов каждая страна сможет проголосовать. В первом такое право получат Италия и Франция, во втором – Германия, Испания и Великобритания.
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