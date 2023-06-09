SHAMAN открыл новую «Соль» на РЕН ТВ

Программа «Соль» началась в ноябре 2015 года. Первым ее ведущим был Захар Прилепин, писатель и ультра-патриот, недавно взорванный около своего дома, но оставшийся в живых. Из-за его фигуры многие рок-артисты, вроде БГ и Шевчука, просто отказывались приходить в эфир. А «Крематорий», «Алиса», «Мельница» или, например, Дидье Маруани, Rammstein, Scorpions, AC/DC и Aerosmith, - не отказывались. Что уж говорить, Прилепин был тем еще музыкальным экспертом, и все больше любил поговорить о политике. Но как раз многих музыкантов это и привлекало, - одно дело выслушивать жесткие приговоры музыкальных критиков, и совсем другое, - поболтать о чем-то довольно абстрактном. Пока не началась СВО.

Теперь и гости другие, а иные вовсе далече. В программе анонсировали «План Ломоносова», «Пилот», Кипелова, Джанго, Князева, «Анимацию» и Бранимира. Фигуры проверенные. И SHAMAN тут в первых рядах.

И новые ведущие. Неоднократный участник «Соли» Александр Ф. Скляр и рэпер Рич, он же Ричард Семашков. Впервые услышал это имя, честно говоря. В чартах он как-то не очень засветился. Послушал. Проверенный. Читает про «Вагнера» так: «Тебе ничо не будет». Про власти: «Город нам оскаливается, мы огрызаемся. Осваивайся, братик, осваивайся». При этом в первом альбоме «Метан» он читал с Хаски. Да, на прослушивание Рича я потратил не меньше времени, чем на саму «Соль».

Шоу «Соль» оказалось гораздо интереснее, чем могло бы быть. SHAMAN получил полную свободу действий, его сопровождал рок-квартет в составе барабанов (за акустической перегородкой), баса, соло-гитары и клавиш. Причем с солидной поддержкой в виде видео-трансляций на экране и инсталляций с горящим названием группы. «Дай жару» - именно то, что было нужно публике, вокальные переклички с залом зашли на ура. Шаман пел это даже экспрессивнее, чем на недавнем концерте в «Крокус Сити Холле». Стало очевидно, что это такая задуманная песня SHAMAN, чтобы показать все возможности его репрезентации, от запилов на соло-гитаре до беготни вокалиста по октавам, так оно и получилось.

На песне «Улетай» с семплом Бородина из оперы «Князь Игорь» SHAMAN устроил настоящее караоке. Публика только за. Зрители пели хором. Пели так, что Шаман и не думал петь сам.

«Люди сами верят в меня. Для меня самое главное, когда люди смотрят концерты, - это радость, которые получают люди. Я вижу ее. Я считаю, что не существует хорошей и плохой музыки, честно говоря. Музыка как ребенок, она едина. И ты не можешь у ребенка любить один глазик или левый мизинчик. Ты его любишь целиком».

Рассказал, как появился образ SHAMAN.

«С 15 лет я пробовал себя в разных жанрах. Пел в ресторанах, пел поп-музыку, и народные, и классические. Потом в рок меня занесло. Только через 15 лет я взял дреды как визуальный псевдоним. Я хотел получить стенку от того, что отгораживает, - громкого звука, света, аплодисментов. Были моменты, когда я хотел уйти из профессии, когда не было работы».

Свежая песня «Мы» прозвучала уже с заранее записанными вокализами, что сильно облегчило исполнение для SHAMAN. Пронзительный «Самый русский хит», романс «Моя Россия» под электроакустику.

«У меня есть дома небольшая продашн-студия, два монитора ближнего поля 5 дюймов каждый. Компьютер, звуковая карта, микрофон. У меня миди-клавиатура небольшая, и я сажусь за работу. Понимаю, как песня должна звучать. Как правило, пользуюсь уже наруленными готовыми семплами, Я слышу, как в голове должна звучать песня, добиваюсь из динамиков своего звука. То есть полностью аранжировка на моих плечах. Самый близкий человек — это супруга, она слышит все в итоге. Потом все это дело сводишь, мастеришь и выпускаешь».



SHAMAN

Кавер «Дельтаплана» Валерия Леонтьева — скорее аттракцион, SHAMAN просто держит невероятные длительности. «Родные, помогаем!», - мимоходом шпыняет поклонников Шаман. Это похоже на съемку обычного стадионного концерта, я точно не отличил бы его от стадионника. А еще мостик к широкой «возрастной» аудитории. И танцевальный «Мед» с отсылками к Александру Серову, куда без него.

«Меня многие знают по патриотическим песням, но у меня есть еще одна грань. Лирическая. И это огромная грань меня».

SHAMAN спел «Встанем», и это было очень патетически и убедительно. «Встанем» с сурово сжатой переносицей и упругим, как пружина, взволнованно пронзительным вокалом на припеве в третьей октаве. И все встают. И машут фонариками на мобильниках. Такой он, SHAMAN с поднятым вверх сжатым кулаком и деревянным крестом в распахнутом вороте рубашки. Он тут невероятный фронтмен. Он разрывает зал. Он из второй в третью октаву перепрыгивает, ради эффекта, и поет очень чисто.

«Это была первая песня в такой стилистике. Это было в 2022 году. Мне просто пришло одно слово «Встанем». Без музыки, без слов. Криком таким. Меня это прошибло. Криком таким, магнетизмом. Я понял, что тут ключ этой песни, его магнетизм. Это ключ песни. Кстати, пишу я песни на инструменте, который приобрел на самые первые заработки, еще в ресторанах. Это электропиано. Работает до сих пор, клавиши не западают, и я не хочу его менять ни на что другое. … Я всегда хотел быть персонажем на сцене, эдаким супергероем. Чтобы люди пришли на концерт, и «Ух ты!». Это работает. Все эти образы — они из истории русского костюма. Гусары всякие. Почему рубашка нараспашку? Потому что душа нараспашку».

Ну и, конечно, «Я русский» на фоне российского триколора. Тут не поймешь, он там затопленным в Херсоне украинцам или тут где-то Ростове русским адресует. Он тут где-то рядом и вообще. Ну и ладно, ведь вроде там в полях вообще все так себе просто люди. «Я русский» - с танцами и ладошками на первую долю, конечно.

В целом, новая «Соль» выглядит как отличный концертный проект с живым звуком, плюс фрагменты интервью с артистом, раскрывающим его мировоззрение. Хотя вопросы могли бы быть поострее, конечно.

ТВ это ТВ, но на месте SHAMAN я бы выпустил еще этот концерт на РЕН-ТВ отдельным EP в wav-качестве, чтобы все расслушать можно было. Фанаты поддержат.

Эфир на РЕН ТВ в полночь с 9 на 10 июня.

Гуру КЕН