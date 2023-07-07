Taylor Swift перезаписала альбом «Speak Now»

Пластинка полностью перезаписана певицей, как ранее это случилось с «Red» и «Fearless».
«Прямо тут. Он ваш, он мой, он наш. Альбом который я написала полностью одна о капризах, фантазиях, душевных страданиях, драмах и трагедиях, которые я испытывала в 18-20 лет. Я помню, как с энтузиазмом переставляла песни местами, чтобы составить такой трек-лист, который лучше всего расскажет мою историю. Мне пришлось быть жесткой в своем выборе, поэтому некоторые песни пришлось оставить за пределами альбома, но всеми ими я до сих пор горжусь. Таким образом, у вас теперь есть дополнительных шесть песен. Я записала этот альбом, когда мне было 32 (и да, я все еще взрослею) весь процесс привнес воспоминания и ностальгию, к признанию того времени. Он создан для жизни, для вас и для того, что бы я могла вернуть себе мой альбом. Спасибо миллион раз за воспоминания которые помогут нам избежать падения».
В «Speak Now (Taylor’s Version)» вошли 22 композиции, в том числе записанные в коллаборации с Fall Out Boy («Electric Touch») и Хейли Уильямс («Castles Crumbling»).
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