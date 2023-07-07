Taylor Swift перезаписала альбом «Speak Now»

Имя нарушителя не называется, но известно, что ему 43 года и что в число постоянных сотрудников фабрики он не входит. Сообщается, что он распаковывал коробку, и несколько пластинок «Speak Now» выпало из нее. Поскольку на нем висел большой долг, он придумал способ выплатить деньги, разместив в Сети объявления о продаже пластинок Тейлор Свифт по 25 евро (2 275 рублей) каждая.