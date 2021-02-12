Taylor Swift показала неизданную ранее песню

Тейлор Свифт перевыпустит свой альбом 2008 года «Fearless» в новой версии. Тейлор рассказала, что завершила перезапись всех песен своего второго студийного альбома, и в его новую версию войдут 26 треков, включая шесть ранее не издававшихся, в том числе презентованный трек «Love Story».

Релиз альбома «Fearless (Taylor’s Version)» намечен на 9 апреля.

Напомним, что ранее Тейлор Свифт в результате судебных тяжб потеряла права на свои альбомы за 11 лет, начиная с материала альбома «Taylor Swift» 2006 года и заканчивая пластинкой «Reputation» 2017-го, их отсудил экс-лейбл артистки Big Machine. После долгих переговоров Тейлор удалось добиться права исполнять свои собственные произведения, а с 1 ноября 2020-го, согласно контракту, она получила возможность их снова записывать, чем и занималась в последние месяцы.



Taylor Swift

«Я много говорила о том, почему я переделываю свои первые шесть альбомов, но то, как я это сделала, надеюсь, поможет пролить свет на то, откуда я пришла. Артисты должны владеть своими работами по очень многим причинам, но наиболее очевидная из них заключается в том, что художник - единственный, кто действительно знает это произведение. Например, только я знаю, какие песни были главными, какие я абсолютно обожала, но их сдерживали по разным причинам. Теперь эти причины кажутся ненужными. Я хочу, чтобы вы получили всю историю, увидели всю яркую картину и позволили себе окунуться во все сказочное пространство, которое является моим альбомом «Fearless». Вот почему я решила включить в свою версию этого альбома шесть песен, никогда ранее не выпускавшихся. Все они написаны, когда мне было между 16 и 18 годами, и мне было мучительно жалко, что они не попали в него тогда. Процесс перезаписи был более насыщенным и эмоциональным, чем я могла себе представить, и сделал меня еще более решительной».