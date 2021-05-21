В финал «Евровидения» пробилась протеже Филиппа Киркорова

Во втором полуфинале приняли участие 17 стран. Перед зрителями прошла череда ярких выступлений, начиная с шоу Сан-Марино, представительница которой Senhit вывела на сцену под ручку знаменитого американского рэпера Flo Rida. Здесь же была протеже Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко от Молдавии, и известная португальская блюз-группа The Black Mamba, и латвийская певица Саманта Тина, шесть (!) раз пытавшаяся отобраться на конкурс и на седьмой все-таки попавшая на него и сделавшая образцовое «евровидийное» шоу на сцене. А исландская группа Daði og Gagnamagnið была вынуждена выступить в записи из-за проблем с коронавирусом.

В интервалах показали необычное танцевальное шоу Ахмада, соединяющего классический танец и суфийские кружения, и знаменитого велогонщика Деза Маарсена, профессионального гонщика BMX Flatland. Поскольку в Гранд-финал попадают без конкурса 5 стран основательниц и страна-организатор текущего конкурса, зрителям показали еще три выступления финалистов. Барбара Прави из Франции, поющая Voilà - это классический французский шансон в стиле Эдит Пиаф. Джеймс Ньюман из Великобритании, чья песня Embers повествует о том, что все мы восстали из пепла прошлого года. И Blas Canto из Испании с романтической балладой Voy A Quedarme.

В финал из второго полуфинала прошли:

Албания / Anxhela Peristeri

Сербия / Hurricane

Болгария / VICTORIA

Молдавия / Наталья Гордиенко

Португалия / The Black Mamba

Исландия / Daði og Gagnamagnið

Сан-Марино / Senhit и Flo Rida

Швейцария / Gjon's Tears

Греция /Stefania

Финляндия / Blind Channel



Наталья Гордиенко

В финале конкурса Евровидение 2021, который состоится 22 марта, десятка из второго полуфинала встретится с отобранной десяткой из первого, плюс 5 стран-основательниц и участник от Нидерландов.