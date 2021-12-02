Zivert сняла клип «Forever Young» про счастливых пожилых

В альбом «Vinyl #2» вошло 12 треков, в том числе дуэты с Lyriq, Бо и Wiwo. «Здесь собраны частички абсолютно новых песен… И мы считаем часы до того мгновения, когда они станут вашими», - говорит Зиверт. Zivert «Юлия Zivert выпустила вторую часть альбома Vinyl, это гораздо более грустно, чем ожидалось. Зиверт стала совершенно безликой, подровнялась под линейку среднестатистической попсы, а раньше выделялась. Амбиций больше нет. Обескураживает, что Юлия теперь часто поет в нос, и...

В альбом «Vinyl #2» вошло 12 треков, в том числе дуэты с Lyriq, Бо и Wiwo. «Здесь собраны частички абсолютно новых песен… И мы считаем часы до того мгновения, когда они станут вашими», - говорит Зиверт. Zivert «Юлия Zivert выпустила вторую часть альбома Vinyl, это гораздо более грустно, чем ожидалось. Зиверт стала совершенно безликой, подровнялась под линейку среднестатистической попсы, а раньше выделялась. Амбиций больше нет. Обескураживает, что Юлия теперь часто поет в нос, и...

Певица Zivert выпустила новый билингвальный трек и клип «Cry» авторства Алана Бадоева (смотреть клип).