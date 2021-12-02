Zivert сняла клип «Forever Young» про счастливых пожилых

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Юлия Зиверт показала счастливую пожилую пару в новом клипе на дуэт с Lyriq «Forever Young» (смотреть клип).

Юлия Зиверт экранизировала еще одну песню из альбома «Vinyl 2». Режиссер Алексей Куприянов показал пожилую пару явно любящих друг друга калифорнийцев, гуляющих по берегу моря, делающих какие-то совместные дела, и не растерявших за долгую жизнь чувств друг к другу.

«Удивительно, что Алексей Куприянов решил отправиться именно в Монтерей, в место, которое висело у меня на карте желаний в старой квартире с 14 лет! Удивительно, что задумывая поиск актеров, он просто встретил там эту настоящую пару, и они пригласили его в свой дом и открыли его камере свои любящие сердца… Но удивительней всего - насколько вечно юными могут быть глаза, если в тебе живёт любовь! Ведь время над любовью не властно...», - рассказала Юлия.

Zivert
Zivert

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