Zivert спела сумбурное про «Cry»

Дима Билан перепел «Это была любовь» с Zivert Спустя 15 лет Дима Билан перепел хит «Это была любовь» из альбома «Время-река» (2006) с певицей Zivert (слушать песню). «Когда-то давно, сидя на кухне в Чертаново и болея за Диму на «Евровидении» со слезами на глазах, я не могла даже представить, что когда-то смогу спеть с ним мою самую любимую его песню! Это словно сон!», - говорит Юлия Зиверт.







«Мое к тебе почтение и благодарность!!! Ты ко всему подходишь детально и трепетно! Моё уважение и благодарность к тебе безграничны!», - отвечает ей Дима Билан.



Дима Билан



«На самом деле это очень спорный трек. Зиверт полюбила эту песню в молодости, потому...

Zivert выпустила самую грустную песню Певица Юлия Зиверт выпустила новую лирическую песню «Тебе» (слушать песню). «Еще одна частичка души грядущего альбома “Vinyl 2” и ностальгическая грусть по ритмам 2000-х с gipsy налётом. Думаю эта песня не для всех... Она личная. но если сейчас именно она нужна Тебе, то она "Тебе"... С рождением на свет, моя самая грустная», - говорит Zivert.







«Довольно неожиданный саунд от Zivert. Есть ощущение баллад нулевых с этим выпуклым басом и ненавязчивыми побрякиваниями гитары. Мелодию певица забыла придумать, поэтому полностью идет по гармонии. Но нельзя не признать,...

Zivert выпустила песню о летнем умении отпускать Певица Zivert выпустила новую песню «Del Mar» (слушать песню). «Моя Особенная Песня, так я ее всегда называла... Наконец-то может быть вашей. Хотелось начать лето с драйвовой энергией «Рокки». Мотивировать, помогать людям в какой-то важный момент их жизни. Но на альбоме была еще одна летняя история, но совсем другого ощущения... И в моём сознании она просто обязана была появиться на свет именно летом... Поэтому после нашего голосования решила, что хотелось бы приоткрыть занавес грядущего "Vinyl 2" именно с неё, с Моей Особенной Песни. Для меня "Del Mar" -...

Zivert пробежалась в мешковатом спортивном костюме ради песни Певица Юлия Зиверт выпустила клип на свою песню в духе 80-х «Рокки» тоже в стилистике 80-х (смотреть клип). Зиверт появляется в мешковатой одежде тех лет, и весь клип куда-то бежит. Интрига разрешается максимально скучно - в конце клипа она прибегает к какой-то кукле. Больше тут ничего не происходит.







Режиссер самого дешевого клипа Зиверт - Алексей Куприянов.



Zivert



Зато дешевый клип снабжен поток сознания самой Юлии. Приведем его полностью, без купюр, в авторской орфографии и пунктуации малограмотной певицы.



«я желаю каждому найти себя. понять кто ты есть на самом деле и что есть твое...