Zivert спела сумбурное про «Cry»

Зиверт в новом клипе меняет десятки нарядов, но не совсем понятно, зачем это. Ее погружают в депрессивные и парижские атмосферы, но она всегда углублена в себя и не слишком реагирует на раздражители. Очевидно, Зиверт и Бадоев совершенно не нашли общего языка.
«Я всегда хотела говорить со своим зрителем о самых банальных, простых человеческих чувствах… Потому что, какие бы мы не были разные, мы всегда одинаково счастливы, когда любим… и нам всем одинаково больно, когда мы теряем… мы все падаем и поднимаемся, дружим, смеёмся, ревнуем, грустим, сходим с ума, воспринимаем реальность через призму собственных воспоминаний, закрываемся в своей раковине... и раз за разом учимся жить заново… по разному … но всё таки одинаково ..) Люди - которые пережили и создали вместе эту сильную историю - вы моё сердце и душа! Я так благодарна вам за ваше чуткое видение мира в тончайших деталях…», - написала Юлия.
«Еще одна проходная песня Зиверт, которая что-то стала грешить этим, да еще с клипом дорогущего Алана Бадоева. Что вызывает сомнения в адекватности Юли. Никчемная песня о проблемах в личной жизни под электро-поп, без единого хука. А может это то, что сочиняет сама Зиверт без помощи битмейкеров? Тогда это просто ужасно», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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