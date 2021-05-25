Диана Арбенина попала в песчаную бурю

Динамичная композиция с запоминающимся рефреном и посылом «авиарежим – с ним так просто жить» из альбома «О2» звучит этой весной на главных радиостанциях страны. Видеоклип на нее Диана Арбенина вместе с музыкантами «Ночных Снайперов» снимала в сотрудничестве с режиссером Сергеем Греем, известным по работам, в том числе, над клипами Артура Пирожкова и Мари Краймбрери.

«Авиарежим» - песня человека, абсолютно гармоничного самому себе, - рассказывает Диана Арбенина. - Для него дорога, особенно на мотоцикле (я предана этому виду транспорта, он – символ свободы для меня) лишена каких-либо ограничений и рефлексии. Наш клип – путешествие в этом самом авиарежиме, режиме, если хотите самосохранения, навстречу открытиям, то ли вокруг, то ли внутри себя».

«Авиарежим» снимали, используя новую для отечественного клипмейкерства технологию ARFX, позволяющую создать максимально реалистичные цифровые декорации. На заднем плане громадные LED-экраны транслируют изображение, реагирующее на малейшее движение камеры, и оно совмещается с живым действием на переднем плане в режиме реального времени. Эта изначально геймерская технология с 2018 года вышла в Голливуд, именно при помощи ARFX снимался, например, сериал «Мандалорец», приквел «Звездных войн».

По словам режиссера клипа Сергея Грея, результатом трехдневных съемок и их сложной инженерной подготовки становится полное погружение в виртуальную реальность. «Но кроме именно технологических новшеств, - рассказывает Сергей. – нам хотелось показать и саму Диану немножко по-новому, иначе, в клипе появились некоторые смысловые крючки и метафоры, за которыми интересно следить».

При этом уникальность ARFX состоит именно в максимально органичном совмещении реальности цифровой с настоящей. И для создания настоящей на 200 квадратных метрах съемочного павильона развернулась пустыня, а в ней началась буря – накануне съемок вереница КАМАЗов завезла более 40 тонн песка.

«Буря была в самом конце, после нее, понятно, уже невозможно что-либо снимать, - говорит Диана. — Это было настоящее светопреставление, уже без всяких технологий. Много ветра, песка, он забивался в горло, мы потом отмывались дней пять!»

Диана Арбенина: «Это наш первый опыт сотрудничества с Сергеем Греем, и мне очень понравилось легкость, с которой все происходило, притом, что съемки были серьезные и действительно высокотехнологичные. Я очень довольна командой, и отдельно хочу отметить оператора-постановщика Дениса Панова, с котором мы здорово отработали бурю и с которым мне бы очень хотелось поработать еще».

По словам Арбениной, такого веселого, радостного ролика у «Ночных Снайперов» еще не было: «Он получился очень масштабным, очень рок-н-ролльным и ироничным, каждый следующий кадр несет какое-то удивление для зрителя. Мне кажется, все получило на 100 процентов».