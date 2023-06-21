Диана Арбенина рассказала о возвращении на сцену после травмы позвоночника

В этом году «Ночным снайперам» – 30 лет. По этому поводу 8 июля, в день рождения Дианы Арбениной, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится юбилейный концерт группы. Диана вспомнила в эфире «Авторадио», какой была она сама 30 лет назад, когда все только начиналось.



Диана Арбенина

«Это был очень грустный человек, который никогда не улыбался. Я же в Петербург из Магадана прилетела, такая наивная. Я думала, что по Питеру ходит Цой, обнявшись за плечи с Майком. Приехала, а тут: «кто тебя здесь ждал», «что тебе надо», «ты тут в принципе никому не нужна»», – рассказала певица ведущим шоу «Мурзилки Live».

Не улыбалась Диана в то время еще и потому, что в студенческие годы потеряла передний зуб. Приглашали с однокурсницей мальчика в гости, вырывая друг у друга телефонную трубку, а подруга вдруг разжала руки.

«Я была ужасно закомплексованной, только когда дети родились, мне полегчало немного в этой жизни», – призналась Диана.



Диана Арбенина

Каждый концерт на стадионе забирает у музыкантов много сил и энергии, но певица готова рискнуть после недавней травмы. В мае Диана упала с лестницы в своем доме и серьезно повредила позвоночник. В этот сложный период она похудела на 20 килограммов, а возвращение к активной жизни потребовало от нее немалой силы духа.

«Когда после падения я лежала в ожидании врачей, у меня не шевелились ноги, я смотрела на каштан за окном и думала о том, что, возможно, уже никогда не смогу дойти до него. И такие фонтаны слез от боли, от страха», – поделилась Арбенина.



Диана Арбенина

Недавно солистка и лидер «Ночных снайперов» проверила силы, выступив с концертом в Калининграде. По словам Дианы, она старалась не делать резких движений и прыжков, но в какой-то момент все-таки не удержалась.

«Всего один раз я залезла на ферму, но это сняли и выложили с подписью «Диана Арбенина после травмы сказала, что, наверное, уже никогда не выйдет на сцену»», – рассказала певица.

Живой концерт на «Авторадио» Диана открыла хитом «Ты дарила мне розы», а потом исполнила подряд несколько новых песен, в том числе «Нужен один». Эту песню на юбилейном концерте 8 июля вместе с «Ночными снайперами» сыграет сын Дианы, 13-летний Артем, и Алеша Макаров, сын басиста группы. А вот дочка Арбениной Марта после окончания музыкальной школы с головой ушла в спорт.

«Она в «Спартаке», ее взяли в футбольную команду, – сообщила Диана Арбенина. – А Тема и Алеша, очень классный барабанщик, уже играли с нами песню «Нужен один» и выйдут вновь».