Книгу Дианы Арбениной озвучили Ксения Раппопорт и Максим Суханов

«Снежный барс» вышел в конце прошлого года. В сборник вошли рассказы, которые Диана написала во время карантина, весной 2020 года, а также ряд эссе и новых стихов. Книга мгновенно стала бестселлером: издательство «Бомбора» выпустило суммарно три тиража. А теперь выходит и аудиокнига. Ее цифровой релиз намечен на 8 декабря, пока же слушатели могут оформить предзаказ на сервисах Литрес и Storytel.
Вот что говорит об аудиоверсии «Снежного барса» сама Диана:
«Год назад мы выпустили “Снежного барса», и я намеренно не торопилась с аудиокнигой. Во-первых, не хотелось делать наспех. Во-вторых, это художественная проза, где если и найдете схожие черты со мной, то лишь некоторые. А значит, в части рассказов нужны были голоса людей, которых я люблю и которым доверяю прочитать то, что написала. Поэтому мы ждали, пока срастутся все элементы, все творческие составляющие. И не зря.
Максим Суханов блестяще вывел мужскую роль, а Ксения Раппопорт замечательно прочитала все, что написано от лица женщины. На мою же долю выпали эссе. Они, в отличие от рассказов, должны были обрести мой голос: это мои мысли, мои мнения, мои принципы и рассуждения. И, конечно, стихи, причем я решила прочесть не все вошедшие в книгу, а лишь те, которым стоит быть озвученными, получая конкретную интонацию. Вот такая работа. Надеюсь, услышав ее, вы познакомитесь с другим «Барсом». Ради этого все и делалось».
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