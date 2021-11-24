Книгу Дианы Арбениной озвучили Ксения Раппопорт и Максим Суханов

«Снежный барс» вышел в конце прошлого года. В сборник вошли рассказы, которые Диана написала во время карантина, весной 2020 года, а также ряд эссе и новых стихов. Книга мгновенно стала бестселлером: издательство «Бомбора» выпустило суммарно три тиража. А теперь выходит и аудиокнига. Ее цифровой релиз намечен на 8 декабря, пока же слушатели могут оформить предзаказ на сервисах Литрес и Storytel.

Вот что говорит об аудиоверсии «Снежного барса» сама Диана: