Надя и Анна Михалковы сделали клип Диане Арбениной

Неожиданная снайперская премьера это не что иное как электроклэш, мастерски пародирующий эстрадный синти-поп 80-x. Музыканты явно намеренно отказались от живых барабанов и свели к нулю свой фирменный музыкальный стиль. От привычных «снайперов» только и остались классические арбенинские текстовые хуки: «и эта песня из каждого утюга», «а мое сердце безмозглое о тебе».

Все это, безусловно, могло бы насторожить фанатов, за 30 лет привыкших к абсолютно иной музыке, но... смеем предположить, что данное творение - не более чем новогодняя шалость от коллектива, стоящего на пороге юбилейного стадионного концерта.

Трек Shuba станет доступен на цифровых площадках в ночь на 30 декабря.



Shuba

За несколько часов до выхода трека группа выпустила весьма остроумное сатирическое видео: режиссер Надя Михалкова, в ролях Анна Михалкова, Елена Панова, Ольга Журавлева, группа "Ночные Снайперы". Что тоже весьма нетипично - клипы у «Снайперов», как правило, либо вовсе не поддерживают синглы, либо выходят сильно позже.