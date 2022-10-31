Надя Михалкова сняла клип «Ночным снайперам»

Опубликовано пользователем

Группа «Ночные снайперы» выпустила клип на песню «Эйфория» (смотреть клип).

Режиссером и автором идеи выступила Надежда Михалкова, для которой "Эйфория" стала дебютной работой в этом жанре.

«Существует два вида клипов. Первый, когда видео дополняет песню и не более чем экранизирует ее. А мне уже давно нравится снимать кино на свои песни. Так было с "Секунду назад" режиссера Алексея Голубева. "Эйфория" это именно музыкальное кино, которое, надеюсь, будет существовать и как отдельное произведение», - говорит Диана Арбенина.

Диана Арбенина
Диана Арбенина

Надежда Михалкова, известная актриса и младшая дочь Никиты Михалкова, сняла эффектное черно-белое кино с крупными планами Арбениной и летающими предметами из женских фантазий.

«Перед нами была задача определенным образом, не впрямую, показать историю, рассказанную Дианой - про людей, переживших ту самую эйфорию. И надеюсь, каждый в этом клипе сможет почувствовать эту историю, узнать в ней кого-то», - считает Надя Михалкова.

Быстрый поиск: 