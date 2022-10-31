Надя Михалкова сняла клип «Ночным снайперам»

Стейдждайвинг Арбениной окончился казусом. Вот что рассказала сама Диана:



Диана Арбенина



«Вчера мы сыграли концерт в Майами, и у меня было полное ощущение, что мы находимся в Москве. Атмосфера, как у нас обычно бывает на концертах в Стадиуме. Очень много людей, и я удивилась, насколько они ждали нашей встречи...



Не обошлось без казусов. Когда я прыгнула в толпу, парень, стоявший прямо... в эпицентре моего прыжка, был явно к этому не готов. Думала я его убила. Во-вторых, судя по