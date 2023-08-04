«Ночные Снайперы» показали «Нужен один» на концерте

Съемки видео проходили на юбилейном концерте коллектива, прошедшем в начале июля в Москве.
«В день рождения нашего чудесного гитариста Дэна Жданова мы выпускаем в мир концертный видеоклип на песню #нуженодин. Говорила уже не раз и ещё раз повторю: в настоящем долгосрочном деле всегда побеждает команда. Крепкие профессионалы, уважающие друг друга люди. У нас именно так. Дэн! С днём рождения! Ты нам нужен!»
Как призналась Диана Арбенина в эфире «Нашего Радио», хоть песня и называется «Один», ей больше нравится вариант «Нужен один».
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