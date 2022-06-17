«Ночные Снайперы» показали первую песню будущего альбома

Песня «Шарм» на прошлой неделе стартовала на Нашем Радио, а с 17 июня стала доступна на цифровых площадках.

Композиция была написана Дианой около года назад в преддверии летнего отпуска, а аранжирована музыкантами «Снайперов» этой весной.

Коллектив приступил к работе над новым номерным альбомом, материал и концепцию для которого Арбенина уже продумала. Напомним, предыдущий альбом «О2» вышел в 2020 году, а летом 2021 года увидела свет би-сайд пластинка «1993 vol.1», со снайперскими раритетами, заново аранжированными и записанными.





Будущий же год станет юбилейным, «Ночные Снайперы» встретят 30-летие на сцене, о чем уже написала Диана Арбенина в соцсетях:

«Начинаем готовиться к юбилею. Год до концерта это всего ничего - каких-то 12 месяцев!»