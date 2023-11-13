«Ночные Снайперы» выпустили концерт на стадионе «Спартак»

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Группа «Ночные Снайперы» презентовала концертный альбом «LIVE: концерт на стадионе «Спартак» 8 июля 2023» (слушать альбом).

Как понятно из названия релиза, в него вошли песни, исполненные на концерте в честь 30-летия коллектива.

«Мы сыграли концерт, преисполненный гуманизма и человеколюбия. Мне кажется, наша цель — обнять каждого, кто пришел на стадион «Спартак» — удалась. Я давно не чувствовала такой концентрации любви и такой мощной отдачи с обеих сторон. Безусловно, наша публика — невероятная. Я горжусь людьми, которых видела. Я видела их глаза. И знаю, что мы друг другу необходимы. И, мне кажется, была такая квинтэссенция народной любви, что это тактильно можно было ощущать. Мы генерируем счастье», - говорит Диана Арбенина.

«Ночные Снайперы»
«Ночные Снайперы»

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