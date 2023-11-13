«Ночные Снайперы» выпустили концерт на стадионе «Спартак»

В этом году «Ночным снайперам» – 30 лет. По этому поводу 8 июля, в день рождения Дианы Арбениной, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится юбилейный концерт группы. Диана вспомнила в эфире «Авторадио», какой была она сама 30 лет назад, когда все только начиналось.

