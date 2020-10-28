У Дианы Арбениной вышли винил и книга

Заглавный рассказ «Снежный барс» был написан в апреле 2020 года, когда весь мир проснулся не таким, каким был вчера. Такая же метаморфоза произошла и с главным героем — он родился там, «где снег острый, как ледяной нож, а мороз застывает в горле и покрывает небо инеем» — чтобы из животного стать человеком.

