У Дианы Арбениной вышли винил и книга

Релиз альбома «О2» состоялся в июле 2020 года. Теперь Диана Арбенина показала, как выглядят виниловые пластинки этого альбома.
И обложка, и сам винил белого цвета.
«доброе утро страна! вот и вышел винил нового альбома О2. загляденье и как справедливо заметил кто то из парней во время только что прошедшей фотосессии «на диком стиле». красивая пластинка», - в привычной авторской орфографии написала Диана.
Кроме того, сегодня вышла в свет книга Дианы Арбениной «Снежный Барс». Певица показала только что пришедшую из типографии бумажную книгу.
Презентация издания запланирована на 4 ноября в московском Гоголь-центре.
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