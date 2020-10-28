У Дианы Арбениной вышли винил и книга

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Альбом группы «Ночные Снайперы» «О2» переиздан на виниле.

Релиз альбома «О2» состоялся в июле 2020 года. Теперь Диана Арбенина показала, как выглядят виниловые пластинки этого альбома.

И обложка, и сам винил белого цвета.

«доброе утро страна! вот и вышел винил нового альбома О2. загляденье и как справедливо заметил кто то из парней во время только что прошедшей фотосессии «на диком стиле». красивая пластинка», - в привычной авторской орфографии написала Диана.

«Снежный Барс»
«Снежный Барс»

Кроме того, сегодня вышла в свет книга Дианы Арбениной «Снежный Барс». Певица показала только что пришедшую из типографии бумажную книгу.

Презентация издания запланирована на 4 ноября в московском Гоголь-центре.

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