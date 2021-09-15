Запись неизвестной песни Джона Леннона выставили на аукцион

Аукционный дом Bruun Rassmussen выставит на торги кассету с записью 30-минутного интервью, записанного Ленноном в Дании в 1970 году. Во время неформальной беседы с несколькими местными журналистами и четырьмя школьниками Джон также сыграл несколько песен. Одна из них под названием «Radio Peace» никогда не выходила в записи ранее.
Оценочная стоимость лота составляет от 31 до 47,5 тысяч долларов (от 2,2 до 3,5 миллиона рублей по текущему курсу). Покупатель также получит фотографии, сделанные во время встречи, и выпуск газеты с интервью.
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