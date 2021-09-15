Запись неизвестной песни Джона Леннона выставили на аукцион

Аукционный дом Bruun Rassmussen выставит на торги кассету с записью 30-минутного интервью, записанного Ленноном в Дании в 1970 году. Во время неформальной беседы с несколькими местными журналистами и четырьмя школьниками Джон также сыграл несколько песен. Одна из них под названием «Radio Peace» никогда не выходила в записи ранее.



Джон Леннон

Оценочная стоимость лота составляет от 31 до 47,5 тысяч долларов (от 2,2 до 3,5 миллиона рублей по текущему курсу). Покупатель также получит фотографии, сделанные во время встречи, и выпуск газеты с интервью.