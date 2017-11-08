Альбом Лободы H2LO стал трижды платиновым

Компания Sony отмечает, что это первый подобный рекорд от локального артиста.

Альбом с самого старта продаж вызывал настоящий ажиотаж среди поклонников певицы. Уже через час после релиза пластинка заняла первое место в iTunes семи стран и поднялась в топ-3 Apple Music, а спустя всего неделю достигла Платинового статуса, что является абсолютным рекордом для поп-индустрии СНГ последних лет.



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Такому успеху 5-го юбилейного альбома «Певицы года» предшествовала долгая и сложная работа. Буквально за четыре месяца до выпуска пластинки певица практически полностью изменила музыкальную структуру альбома, отказавшись от многих треков и изменив аранжировки оставшихся в релизе синглов.

«Мне нравится одно из правил жизни Sade: «Если выпускаешь один альбом за 10 лет, он обязан быть идеальным» подчеркивает Loboda и подкрепляет свои слова рекордными результатами.