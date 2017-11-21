Анна Нетребко получила медаль от хора Венской Штаатсопер

Певица приняла участие в торжественном мероприятии в честь 90-летия Концертного объединения Венского Государственного оперного хора, вечер завершился награждением, сообщает TVkultura.ru. Нетребко вручили медаль Клеменса Краусса – австрийского музыканта, дирижера и директора Венской оперы в 20-е годы прошлого века.

На концерте Анна выступила вместе с польским тенором Петром Бечала. Солисты исполнили знаменитые произведения для хора и оперы, в том числе «Застольную песню» из «Травиаты» Джузеппе Верди.