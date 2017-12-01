Легендарный альбом The Beatles будет продан на торгах

По версии американского журнала Rolling Stone, он возглавляет рейтинг лучших 500 альбомов в истории. Все средства от продажи музыкального шедевра, подписанного Маккартни, как сообщаетТАСС со ссылкой на Daily Express, будут направлены в Шотландию семьям двух девочек-подростков, которые находились 22 мая на концерте американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер-Арене", когда там был совершен теракт. Его жертвами стали 22 человека, 75 получили ранения.

Сэра Пола, как говорится в сообщении, глубоко тронула судьба школьниц 15-летней Лоры Макинтайр и 14-летней Эйлид Маклеод с острова Барра, входящего в архипелаг Внешние Гебриды. Эйлид погибла, а Лора после получения угрожающего жизни ранения провела несколько недель в больнице, но затем возвратилась в родную школу.

Альбом будет продан в зале Bonhams в престижном лондонском районе Найтсбридж на торгах, посвященных музыкальной меморабилии. "Мы очень рады помочь в этой благородной акции", - заявил глава местного отделения аукциона Джон Бэддли.

По словам родителей Эйлид - Родди и Мэрион, выразивших огромную благодарность музыканту, "щедрость людей помогает пережить потерю". Подобный дар сэра Пола "позволит нам справиться с ситуацией и поможет Лоре уверено идти по жизни после ужасных событий в Манчестере", приводит слова ее отца Майкла газета "Дейли экспресс".