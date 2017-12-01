Легендарный альбом The Beatles будет продан на торгах

Опубликовано пользователем

Английский торговый дом Bonhams проведет 13 декабря аукцион, на который Маккартни выставил юбилейное издание альбома The Beatles "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band".

По версии американского журнала Rolling Stone, он возглавляет рейтинг лучших 500 альбомов в истории. Все средства от продажи музыкального шедевра, подписанного Маккартни, как сообщаетТАСС со ссылкой на Daily Express, будут направлены в Шотландию семьям двух девочек-подростков, которые находились 22 мая на концерте американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер-Арене", когда там был совершен теракт. Его жертвами стали 22 человека, 75 получили ранения.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Сэра Пола, как говорится в сообщении, глубоко тронула судьба школьниц 15-летней Лоры Макинтайр и 14-летней Эйлид Маклеод с острова Барра, входящего в архипелаг Внешние Гебриды. Эйлид погибла, а Лора после получения угрожающего жизни ранения провела несколько недель в больнице, но затем возвратилась в родную школу.

Альбом будет продан в зале Bonhams в престижном лондонском районе Найтсбридж на торгах, посвященных музыкальной меморабилии. "Мы очень рады помочь в этой благородной акции", - заявил глава местного отделения аукциона Джон Бэддли.

По словам родителей Эйлид - Родди и Мэрион, выразивших огромную благодарность музыканту, "щедрость людей помогает пережить потерю". Подобный дар сэра Пола "позволит нам справиться с ситуацией и поможет Лоре уверено идти по жизни после ужасных событий в Манчестере", приводит слова ее отца Майкла газета "Дейли экспресс".

Быстрый поиск: 