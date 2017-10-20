Mariah Carey ограбили на $50 тысяч

В лос-анджелесский особняк 48-летней дивы ночью вломились воры, которые вынесли оттуда принадлежащие ей дизайнерские сумочки и солнечные очки на общую сумму 50 тысяч долларов. Почему-то злоумышленники не позарились на драгоценности, которые также были в доме.

Сообщается, что в помещение они проникли через окно на верхнем этаже, приставив к нему лестницу. Охранники, работающие на Мэрайю, сообразили, что в хозяйском доме произошла кража только через три часа после того, как преступники ретировались — несмотря на то, что в особняке вовремя сработала сигнализация.



Мэрайя Кэри

Во время ограбления Кэри не было дома, пишут Fakty.uа. Вместе со своими детьми она сейчас находится в Нью-Йорке.

Дело расследует полиция.